Schemaplanerare till Alingsås kommun
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2026-02-04
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden.Vi har som mål att bli Sveriges mest effektiva kommun och vår förvaltning är mitt uppe i en spännande förändringsresa som innebär förändrade arbetssätt med fokus på innovation, samarbete och att bli en förvaltning i framkant.
Du kommer att ingå i ett engagerat och kompetent team med samma roll och vi söker dig som har ett stort intresse av att i nära dialog med enhetschefer skapa scheman, anpassade utifrån verksamhetens behov. Vårt gemensamma mål är att skapa scheman som ger goda effekter för brukare, personal och ekonomin.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl. a:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis kunna arbeta på distans
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vår schemaläggning utgår ifrån att bemanna med rätt person med rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid. Ditt arbete som schemaplanerare innebär att skapa hållbara scheman utifrån verksamhetens behov, lagar, avtal och gemensamma anvisningar från vår bemanningshandbok.
I ditt arbete som schemaplanerare ingår även att ta fram statistik, analysera data och omvärldsbevaka. Uppdraget innebär att utbilda, informera och introducera chefer och medarbetare i schemaläggningssystem.
Förvaltningens schemaplanerare arbetar även som systemstöd till förvaltningen och hanterar systemfrågor i schemasystemet.
Du kommer du ingå i en arbetsgrupp med personer som arbetar som schemaplanerare, men med olika roller. Du kommer att arbeta mot flera avdelningar inom vår förvaltning och ha ett nära samarbete med förvaltningens enhetschefer och bemanningscontroller men även med kommunens löne- och HR avdelning.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Eftergymnasial utbildning med adekvat inriktning såsom administration, ekonomi, eller en annan utbildning/kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete med central schemaläggning.
* God datorvana med goda kunskaper i Officepaketet.
* God kommunikationsförmåga och en god kunskap i svenska språket både i tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av schemaläggningssystem Time Care Planering och Visma lönesystem.
* Kunskap om lagar och avtal som rör schemaläggning för dygnet runt verksamheter.
Som person är du noggrann, serviceminded, strukturerad, lösningsfokuserad, prestigelös samt har en god förmåga att samarbeta med andra. Du har ett helhetsperspektiv i större verksamhetsfrågor samtidigt som du har lätt för att arbeta på detaljnivå i frågor som kräver det.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Intervjuer sker: 27/2 och den 2/3 på plats hos oss.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/ Arbetsplats
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Administrativa enheten
Caroline Ålleving caroline.alleving@alingsas.se Jobbnummer
