Scenmästare Parkteatern
Kulturhuset Stadsteatern AB / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2026-01-08
Att jobba som scenmästare
Som scenmästare kommer du att vara involverad i föreberedelserna av en eller flera av Parkteaterns produktioner och detaljplanering kring turné och spelplatser. I arbetet ingår att samordna den tekniska utrustningen, schemalägga och svara för organiseringen av arbetet på spelplats. Du arbetar nära Parkteaterns ledning och har även det övergripande ansvaret på spelplats.
Du ingår i ett team och svarar för att teamet tar ett helhetsansvar för Parkteaterns verksamhet. Detta innebär att alla måste kunna ställa upp för varandra och hugga i. Arbetet sker utomhus i ur och skur. Tänk därför på att det kan komma att bli olika lyft och att arbetspasset kan bli smutsigt, tungt och behöva genomföras i gummistövlar. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Du arbetsleder på spelplats och vid förberedelser
Du är den som har det övergripande ansvaret på spelplats d.v.s. tar ansvar för och arbetsleder tekniker, publikvärdar och ensemble m.fl. på spelplatsen.
Är kontaktperson för gästspel samt för underleverantörer
Arbeta med tekniska specifikationer och anpassa önskemål till Parkteaterns förutsättningar
Vi söker dig som:
Har gedigen teatervana och gärna turnévana
Har erfarenhet av att arbetsleda
Får personer i din omgivning att lyssna
Är välorganiserad och stresstålig
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har B-körkort
Meriterande är turnévana i synnerhet från Parkteatern, BE, C-körkort, truckkort, dokumenterad erfarenhet inom HLR samt grundläggande kunskaper i dekorbygge.
Parkteatern strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald i alla bemärkelser. I synnerhet vad gäller ålder, personligheter, etnisk och kulturell bakgrund.
Praktiskt om tjänsten
Vi söker två till tre scenmästare till delar av perioden april - augusti. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet sker på heltid, på såväl dag- som kvällstid samt helger.
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026. Vi läser ansökningar fortlöpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att ansöka så snart som möjligt!
Vill du komma i kontakt med facket? Då hittar du kontaktuppgifterna på vår hemsida under Jobba hos oss/Rekryteringsprocessen.
Månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Scenchef Park
Jihatin Bozarslan jihatin.bozarslan@kulturhusetstadsteatern.se Jobbnummer
9673773