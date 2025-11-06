Scen- och ljustekniker till GöteborgsOperan
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.
Vill du vara med och skapa scenkonst i världsklass och bidra till magiska upplevelser i hela Västra Götaland? Nu söker vi en erfaren scen- och ljustekniker till vår Regionavdelning.
Om rollen
Du blir en av tre tekniker i Regionavdelningen som arbetar med scenkonst i Göteborg och runtom i hela Västra Götaland. Avdelningen är direkt kopplad till föreställningar och ansvarar för projekt på Lilla scenen samt turnéverksamheten i regionen. Rollen kräver att du är specialist inom scen- och ljusteknik (med fokus på scen), men alla teatertekniska sysslor ingår i tjänsten. Vid arbetstoppar på GöteborgsOperans Stora scen kan du även tjänstgöra där.
Ansvarsområden
Planera och genomföra scenlösningar och riggning för produktioner på Lilla scenen och vid turnéer i regionen
Säkerställa ljusdesignens genomförande genom installation, ljusprogrammering och kvalitetssäkring enligt produktionens krav
Koordinera video och dokumentation kopplat till scenproduktioner
Upprätthålla säker och driftsäker teknikmiljö genom enklare service, tillsyn och felsökning
Kvalifikationer
Minst fem års bred erfarenhet som scen- och ljustekniker, gärna inom teaterbranschen
Att kunna uttrycka sig på svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda datorkunskaper
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet som scenmästare/ljustekniker/teatertekniker
C-körkort
Erfarenhet av turnerande verksamhet
Kunskap i Eos
Dokumenterad relevant utbildning för befattningen
Vi söker dig som
Är samarbetsinriktad, initiativtagande, metodisk och nyfiken
Trivs i en aktiv och kreativ miljö, är bra på att skapa goda relationer och kan arbeta både självständigt och i team
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och hög kvalitets- och säkerhetsmedvetenhet
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet Anställningsvillkor
Schemaläggning kan ske sex dagar per vecka, dagtid, kvällar och helger.
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
