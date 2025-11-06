Scen- och ljustekniker till GöteborgsOperan

2025-11-06


GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.

Vill du vara med och skapa scenkonst i världsklass och bidra till magiska upplevelser i hela Västra Götaland? Nu söker vi en erfaren scen- och ljustekniker till vår Regionavdelning.

Om rollen

Du blir en av tre tekniker i Regionavdelningen som arbetar med scenkonst i Göteborg och runtom i hela Västra Götaland. Avdelningen är direkt kopplad till föreställningar och ansvarar för projekt på Lilla scenen samt turnéverksamheten i regionen. Rollen kräver att du är specialist inom scen- och ljusteknik (med fokus på scen), men alla teatertekniska sysslor ingår i tjänsten. Vid arbetstoppar på GöteborgsOperans Stora scen kan du även tjänstgöra där.



Ansvarsområden

Planera och genomföra scenlösningar och riggning för produktioner på Lilla scenen och vid turnéer i regionen

Säkerställa ljusdesignens genomförande genom installation, ljusprogrammering och kvalitetssäkring enligt produktionens krav

Koordinera video och dokumentation kopplat till scenproduktioner

Upprätthålla säker och driftsäker teknikmiljö genom enklare service, tillsyn och felsökning

Bidra operativt vid behov på Stora scenen i samband med arbetstoppar



Publiceringsdatum
2025-11-06

Kvalifikationer
Minst fem års bred erfarenhet som scen- och ljustekniker, gärna inom teaterbranschen

Att kunna uttrycka sig på svenska och engelska, både i tal och skrift

Goda datorkunskaper

B-körkort



Meriterande

Erfarenhet som scenmästare/ljustekniker/teatertekniker

C-körkort

Erfarenhet av turnerande verksamhet

Kunskap i Eos

Dokumenterad relevant utbildning för befattningen



Vi söker dig som

Är samarbetsinriktad, initiativtagande, metodisk och nyfiken

Trivs i en aktiv och kreativ miljö, är bra på att skapa goda relationer och kan arbeta både självständigt och i team

Har ett lösningsorienterat arbetssätt och hög kvalitets- och säkerhetsmedvetenhet

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet



Anställningsvillkor
Schemaläggning kan ske sex dagar per vecka, dagtid, kvällar och helger.

GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/29".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgsoperan AB (org.nr 556121-7828)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Teknik

Kontakt
Thomas Johansson
thomas.johansson@opera.se

Jobbnummer
