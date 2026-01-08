Säsongstjänster Servitris/Servitör, Konferens & Reception (75 %)
2026-01-08
Vill du arbeta mitt i naturen - där ingen dag är den andra lik?
Inför högsäsongen 2026 söker vi två säsongsmedarbetare som vill vara en del av vårt lilla, sammansvetsade team. Hos oss är arbetet varierat, personligt och nära - både gästerna och kollegorna.
Tjänsten är kombinerad och innebär arbete som servitris/servitör, i konferensverksamheten samt i hotellreceptionen. Det passar dig som trivs med ansvar, omväxling och att arbeta där det behövs för stunden.
Vi söker dig som:
• Är över 20 år och har erfarenhet av restaurangarbete
• Har körkort och tillgång till bil (vi ligger naturnära utan kollektivtrafik)
• Kan arbeta dagtid, kvällstid och helger
• Tycker om att arbeta brett och varierat - hos oss hjälps alla åt
• Har en stark och frisk kropp, då möblering och omställning av restaurang- och konferenslokaler ingår
• Kan svenska och engelska i tal och skrift
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och trygg i mötet med gäster
• Inte är allergisk eller rädd för hundar - då vi är ett hundvänligt hotell
Anställningsperioder:
Tjänst 1:
ca 1 april - 18 oktober (viss flexibilitet finns)
Tjänst 2:
ca 1 maj - 30 september (viss flexibilitet finns)
Båda tjänsterna är på 75%
Hos oss får du arbeta i en miljö där naturen, gemenskapen och gästupplevelsen står i centrum - och där ditt engagemang verkligen märks. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Via mail
E-post: superkraft@breanashotell.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Breanäs Hotell AB
Breanäs 3060
289 73 IMMELN
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD/Ägare
VD/Ägare
Lasse Pedersen lasse@breanashotell.se 0705381765
