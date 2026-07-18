Pizzabagare till Björkris Pizzeria AB

Björkris Pizzeria AB / Kockjobb / Kungsbacka
2026-07-18


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Björkris Pizzeria AB söker nu en pizzabagare.
Vi är en välkänd pizzeria i Kungsbacka och söker efter en ny arbetskamrat. Vi söker dig som är stresstålig, arbetssam och alltid har ett leende på läpparna. Vi har en lugnt och god arbetsmiljö.
Arbetsuppgifterna består av förekommande arbetsuppgifter inom en restaurang, såsom pizzabakning, förberedelser, enklare matlagning och städning.
Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen och liknande arbetsuppgifter är ett krav. Det är även en stor fördel om du är turkisktalande.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: mahsunkucukyildiz@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Björkris Pizzeria AB (org.nr 559578-5105)
Björkrisvägen 30 (visa karta)
434 60  KUNGSBACKA

Jobbnummer
10006015

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