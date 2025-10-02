Säsongsjobb inom Däck.
Qualified AB är ett företag verksamt inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av både tjänstemän och kollektiv personal. Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.
Om du som person är lösningsfokuserad, flexibel och trivs i ett företag som präglas av att leverera intern och extern kvalitet kan du vara den vi söker
Vidare tror vi att du trivs i att arbeta mot högt uppsatta mål avseende kvalité och leveransprecision både internt och externt. I övrigt värdesätter vi att du är noggrann, har gott ordningssinne och är effektiv i ditt arbete.
Att du har bilkörkort -B är ett krav du behöver uppfylla för att vara aktuell för denna tjänst.
Vi söker nu en Chaufför för ett kortare uppdrag på ca 6-8 veckor under våran kunds högsäsong.
Arbetet är dagtid och kunden är verksam inom däck och fälg.
Arbetet går ut på att köra däck mellan Däckfirman och lagret med liten skåpbil.
Ansökan innehållande CV och Personligt brev mejlar du enklast till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
För mer information om Qualified se www.qualified.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: ansokan@qualified.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualified Nordic AB
(org.nr 556820-4803), http://www.qualified.se
