Säsongsjobb i april - Linköping

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Linköping
2026-03-10


2026-03-10

Vi söker nu arbetsvilliga och noggranna säsongsarbetare som vill arbeta som konsulter hos oss under april 2026. Vi har flera kunder i Linköping med behov inom lagerarbete och söker dig som gillar praktiskt, fysiskt arbete i högt tempo.
Du får den utbildning och stöttning som behövs för att lyckas i rollen. Tidigare erfarenhet är inget krav - det viktigaste är att du är initiativtagande, uthållig och har viljan att göra ett bra jobb under en intensiv säsong.
Arbetet pågår under cirka 4 veckor och är fysiskt krävande, vilket gör det perfekt för dig som vill jobba heltid under en begränsad period. Möjlighet finns till förlängd anställning.
Arbetsuppgifter - Lagerarbete
Hantering av tyngre gods

Underhåll och kontroll av produkter

Plock och pack av varor

Säkerställa att produkter fungerar felfritt innan leverans

Direktkontakt med kunder

Vi söker dig som:

Är noggrann och ansvarstagande

Klarar av fysiskt krävande arbete under en intensiv period

Trivs med praktiskt arbete och har inga problem med att hugga i där det behövs.

Inte rädd för att bli smutsig under arbetstid.

Talar och skriver svenska obehindrat

Kan arbeta på plats hos kund i Linköping under april månad

Är tillgänglig för heltidsarbete måndag-fredag under april 2026 (07.00-16.00)

Har B-körkort

Tidigare erfarenhet från lager, industri eller annat fysiskt arbete är meriterande men inget krav.

Anställningsvillkor
Placeringsort: Linköping Arbetstid: 07.00-16.00, måndag-fredag Period: April 2026 (ca 4 veckor) Arbetsform: På plats (ej distans)
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7359723-1883657".

Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Q Sverige

9787587

