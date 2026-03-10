Säsongsjobb i april - Linköping
2026-03-10
Vi söker nu arbetsvilliga och noggranna säsongsarbetare som vill arbeta som konsulter hos oss under april 2026. Vi har flera kunder i Linköping med behov inom lagerarbete och söker dig som gillar praktiskt, fysiskt arbete i högt tempo.
Du får den utbildning och stöttning som behövs för att lyckas i rollen. Tidigare erfarenhet är inget krav - det viktigaste är att du är initiativtagande, uthållig och har viljan att göra ett bra jobb under en intensiv säsong.
Arbetet pågår under cirka 4 veckor och är fysiskt krävande, vilket gör det perfekt för dig som vill jobba heltid under en begränsad period. Möjlighet finns till förlängd anställning.
Arbetsuppgifter - Lagerarbete
Hantering av tyngre gods
Underhåll och kontroll av produkter
Plock och pack av varor
Säkerställa att produkter fungerar felfritt innan leverans
Direktkontakt med kunderKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Klarar av fysiskt krävande arbete under en intensiv period
Trivs med praktiskt arbete och har inga problem med att hugga i där det behövs.
Inte rädd för att bli smutsig under arbetstid.
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan arbeta på plats hos kund i Linköping under april månad
Är tillgänglig för heltidsarbete måndag-fredag under april 2026 (07.00-16.00)
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet från lager, industri eller annat fysiskt arbete är meriterande men inget krav.Anställningsvillkor
Placeringsort: Linköping Arbetstid: 07.00-16.00, måndag-fredag Period: April 2026 (ca 4 veckor) Arbetsform: På plats (ej distans)
