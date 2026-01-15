Säsongsjobb 2026
2026-01-15
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Badholmen i Oskarshamn AB i Oskarshamn
Jobba säsongen 2026 - med oss som gillar tempo, kvalitet och laganda
Inför säsongen 2026 söker vi erfarna medarbetare som vet att bra upplevelser kräver hårt arbete - och som ändå älskar det.
Vi söker dig som vill jobba som:
Kock (erfarenhet krävs)
Kökshjälp (erfarenhet önskas)
Bar & servis - över 20 år, med vana från branschen
Servis, disk & runner (erfarenhet önskas men behöver inte vara lång eller från arbete)
Hotellstäd/frukost ledare- med tidigare erfarenhet
Hotellstäd/frukost - utan tidigare erfarenhet
Vem är du?
Du är utåtriktad, ansvarstagande och professionell
Du förstår att ett jobb är jobbigt - särskilt under högsäsong
Du kommer i tid, är förbered, gör ditt pass enligt förväntan och backar ditt team
Du har erfarenhet och vet hur man jobbar när det är full fart
Fyller minst 16 under året 2026
Vad erbjuder vi?
Ett högt tempo och tydliga förväntningar
Hårt jobb - på riktigt
En arbetsplats där vi tar jobbet seriöst, men inte oss själva
Belöningen? Att få bli en del av ett riktigt fint gäng, där vi jobbar ihop, skrattar ihop och levererar tillsammans
Det här är inget "testa-på-jobb".
Det här är för dig som vill jobba, utvecklas och vara stolt över det du levererar.
Låter det som du?
Skicka en ansökan och berätta vem du är, vad du kan och varför just du passar hos oss.
Välkommen till en säsong på Badholmen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Ansökningar tas endast emot på mail
E-post: ekonomi@badholmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk vilken tjänst du söker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Badholmen i Oskarshamn AB
Skeppsbron 2 (visa karta
572 57 OSKARSHAMN Jobbnummer
