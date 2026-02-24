Säsongsarbete i centrala Norrtälje
Säsongsarbete med tyngre arbetsuppgifter i Norrtälje
Om jobbet
Vi söker nu fysiskt starka och arbetsvilliga personer för säsongsarbete i Norrtälje. Arbetet innebär tyngre arbetsuppgifter och passar dig som är uthållig, noggrann och inte rädd för att ta i.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
• Lyft av material - Fysiskt arbete inomhus. - Allmänt underhåll och ordningsställning av arbetsplatsen. Vi söker dig som
• Har god fysisk form och trivs med kroppsarbete - Är ansvarstagande och arbetar självständigt - Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande men inget krav) - Har möjlighet att arbeta under hela säsongen - bil intresse
Arbetsplats: Norrtälje Anställningsform: Säsong
Start: Enligt överenskommelse Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta xxx@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7282771-1857884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9759608