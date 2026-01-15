Säsongsarbete 2026
Nydalael / Fastighetsskötarjobb / Sävsjö
2026-01-15
Om jobbet
Vill du skapa en välkomnande och skinande ren miljö för våra gäster - och samtidigt få en sommar full av glädje? Vi söker Lokalvårdare som älskar att hålla ordning och skapa en trivsam atmosfär för våra gäster. Som städhjälte hos oss får du en viktig roll i att ge våra besökare ett förstklassigt första intryck och en välkomnande miljö att återvända till.
Gästerna åker och anländer till stugorna på lördagen, så alla lördagar jobbar vi.
Övrig tid är det trädgårds och fastighetsskötsel. Målning på höga höjder kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: ulf@nydalael.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nydalael Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9685201