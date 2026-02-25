Särskilt yrkesskicklig undersköterska
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-02-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning för boenden i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vi söker flera särskilt yrkesskickliga undersköterskor som kommer att arbeta på olika boenden för att stötta kollegor, höja kvaliteten och skapa trygghet för både brukare och personal. Du har en viktig roll i att göra skillnad på riktigt för att förbättra vården för de äldre.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Rollen som särskilt yrkesskicklig undersköterska ger dig med specialistutbildning möjlighet att ta ett större ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten. Du får ett utökat mandat att planera och fördela arbetsuppgifter utifrån de olika verksamheternas behov, handleda kollegor och utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom omvårdnad. Du får en viktig roll i att stärka kompetensen hos kollegor och tryggheten på olika boenden där behov finns.
Dina arbetsuppgifter är varierande enligt uppdragsbeskrivning för undersköterska. Förutom omvårdnad så kommer du att arbeta med:
• utvecklingsarbete och förbättringsprocesser
• handleda kollegor och vara en förebild i det dagliga arbetet
• ansvara för fördjupningsuppdrag inom exempelvis demens, rehab och palliativ vård
• samverka med multiprofessionella team och externa aktörer
• ett utökat ansvar för att dokumentera enligt socialtjänstlagen och HSL
I din vardag kommer du att arbeta på olika boenden där specifika insatser behövs. Dina arbetstider är dag/kväll och varannan helg, enligt rullande schema.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har skyddad yrkestitel undersköterska med specialistutbildning inom demens, psykiatri, rehabilitering eller annan relevant specialistutbildning. Du har gedigen erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda datakunskaper och erfarenhet av dokumentation.
Som person är du trygg och stabil med en god självinsikt, och du har lätt för att förhålla dig professionellt i olika situationer. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt och driver processer vidare på ett strukturerat sätt. Du har en god pedagogisk förmåga och kan på ett lyhört och anpassat sätt förmedla kunskap till kollegor med olika erfarenheter och förutsättningar. Vidare är du empatisk och har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv, vilket skapar trygghet och tillit i mötet med både kollegor och brukare.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Kristin Wahl, Verksamhetschef.
Facklig företrädare: Kommunal, 010 442 82 02
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten, 018-7263994
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Verksamhetschef
Kristin Wahl 018-7270254 Jobbnummer
9763029