SAP-konsulter
Danda AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-02
SAP-KONSULTER till kommande uppdrag Är du en driven SAP-konsult som vill arbeta i framkant av digital transformation? Som SAP -konsult hos oss arbetar du nära kunder för att identifiera behov, designa lösningar och implementera SAP-system som effektiviserar verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Analysera kundernas affärsprocesser och föreslå förbättringar Designa och konfigurera SAP-lösningar inom (t.ex. FI/CO, MM, SD, PP, HCM, BW) Deltaga i implementeringar, uppgraderingar och migreringar Samarbeta med både tekniska och affärsorienterade team Stötta vid testning, utbildning och dokumentation Vi söker dig som har: Minst 6+ års arbetslivserfarenhet inom relevant område En examen inom informatik, systemvetenskap eller liknande Förståelse och förmåga att arbeta agilt God förståelse för hur man balanserar affärsbehov och prioritering Förmåga att arbeta med intressenter och dela bästa praxis samt affärskunskap Stark kommunikationsförmåga och viljan att delta i intresseforum För att lyckas i rollen, vill vi att du kan: Maximera affärsvärdet och visionen för SAP Fieldglass Tillhandahålla funktionell expertis vid konfiguration av identifierade affärsprocesser enligt bästa praxis Definiera funktionella krav för nödvändiga integrationer eller specifika lösningsutvecklingar Fånga upp affärsbehov och leda kravhantering, utredning och samordning i förstudier, projekt, program och förstudier Genomföra utbildningar tillsammans med process- och lösningsnyckelanvändare samt Business Process Developer
Meriterande: Certifiering inom SAP Erfarenhet som konsult Danda erbjuder: Spännande uppdrag hos både svenska och internationella kunder Möjligheter till professionell tillväxt och karriärutveckling. Konkurrenskraftig ersättning och förmånspaket. En snabb och dynamisk arbetsmiljö med fokus på teknik. Chansen att vara en del av ett team som formar framtidens produkter. En stödjande och inkluderande företagskultur som värdesätter kreativitet och innovation.
Vi har självklart kollektivavtal och är anslutna till Almega!
E-post farid@danda.se
Webb www.danda.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danda AB
(org.nr 559069-2249) Arbetsplats
Danda Kontakt
Farid Dadsetan farid@danda.se Jobbnummer
9488301