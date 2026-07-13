Saneringsarbetare
Mudemio AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Falköping Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Falköping
2026-07-13
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Flexibel saneringsarbetare sökes för spännande uppdrag i hela Sverige!
Företag: Mudemio AB
Omfattning: Behov / Heltid vid uppdrag (kräver hög flexibilitet)
Placering/Arbetsområde: Västra Götaland och Norrbotten (resor ingår i tjänsten)
Start: Enligt överenskommelse
Är du en flexibel problemlösare som drivs av variation och snabba omställningar? Vill du samla på dig bred arbetserfarenhet på kort tid? Då är det dig vi på Mudemio AB söker!Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Mudemio AB är ett specialserviceföretag med verksamhet i både Västra Götaland och Norrbotten. Vi är specialiserade på sanering, renhållning och andra typer av tunga, krävande arbeten. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi sätter stolthet i att lösa våra kunders problem snabbt och effektivt.
Vad vi kan erbjuda dig
Att arbeta hos oss innebär en dynamisk vardag. Vi erbjuder dig möjligheten att på kort tid få en bred och värdefull arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag. Du blir en del av ett handlingskraftigt team och får se och uppleva olika delar av landet genom ditt arbete.
Om rollen och arbetsuppgifterna:
Just nu söker vi en flexibel och stresstålig person som har möjlighet att med kort varsel resa ut till våra kunder och arbetsplatser. Eftersom vårt verksamhetsområde är stort kan dina arbetsplatser sträcka sig allt från Göteborg i västra Sverige till Luleå i Norrbotten. Resor och boende i samband med uppdrag utanför din hemort ingår i tjänsten.
Dina vanliga arbetsuppgifter:
Akut och planerad sanering efter brand, vatten- och fuktskador.
Renhållning och tunga servicearbeten ute hos kund.
Varierande specialserviceuppdrag anpassade efter kundens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och trivs med ett högt tempo. Du är inte rädd för att prova nya saker, hugga i där det behövs eller möta nya människor på de olika arbetsplatserna. Eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras behöver du ha en god förmåga att hantera stress och behålla ett gott humör.Kravprofil för detta jobb
B-körkort (Ett krav för att kunna ta dig till och mellan våra arbetsplatser).
Tillgänglighet och vilja att resa i tjänsten med kort varsel.
Meriterande egenskaper och erfarenheter:
C-körkort.
Tidigare erfarenhet av bygg, städ eller sanering (inget absolut krav, vi värdesätter rätt inställning högst).
Relevanta certifieringar (till exempel Asbest, Heta Arbeten eller ADR).Så ansöker du
Låter detta som den perfekta utmaningen för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort beskrivning av vem du är till munira.mudemio@outlook.com
.
Urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Kontaktperson vid frågor: Munira Demirovic - munira.mudemio@outlook.com
Välkommen med din ansökan till Mudemio AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
e-post
E-post: munira.mudemio@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Saneringsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mudemio AB
(org.nr 559475-0340)
Kellgrensgatan 21 (visa karta
)
521 51 FLOBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001947