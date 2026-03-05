Sanerare till Connecting Stockholm
Connecting Stockholm AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connecting Stockholm AB i Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
I rollen som sanerare utförs uppgifter kopplade till sanering och återställning av tunnelbanan. Rollen innebär arbete med kemikalier, vilket ställer höga krav på säkerhetstänk och förmåga att ta till sig och tillämpa rutiner. Som sanerare följs du upp på kvaliteten och effektiviteten i ditt arbete och du arbetar både självständigt och i team på uppdrag av gruppchef och gruppledare. Som sanerare hos oss arbetar du nattskift, måndag till torsdag 21:00-06:00.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Sanering, foliering, målning.
• Högtrycksspolning och slipning.
• Reklamuppsättning i tunnelbanemiljö.
• Ta emot, dokumentera och registrera utfört arbete i ärendehanteringssystem via smartphone.
• Arbete utgår från vårt platskontor vid Nybodadepå i Stockholm och inkluderar biltransport mellan uppdrag - du behöver därför ha B-körkort.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
• Har B-körkort inklusive manuell växellåda.
• Har mycket goda kunskaper i svenska språket.
• Har godkända gymnasiebetyg eller motsvarande i svenska, matematik och engelska.
• Är noggrann, ansvarsfull och flexibel i din arbetstid.
• Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Är säkerhetsmedveten och van vid att följa rutiner - arbetet innefattar kemikalier och fysiskt arbete.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning inom el, liftutbildning, slipning och/eller tidigare hantverksarbete. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128) Arbetsplats
Connecting Stockholm Kontakt
Rekryterare
Hivi Hirori hivi.hirori@connectingstockholm.se Jobbnummer
9779336