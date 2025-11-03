Sandhem gruppen söker timanställd i Nyköping
2025-11-03
Vi söker dig som vill arbeta med personer utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt personer som vill lämna kriminella miljöer.
Sandhem Gruppen AB erbjuder skyddat boende till personer utsatta för våld i nära relation (VNR), personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF), personer utsatta för annan form av hot- och/eller våld.
Vi söker nu dig som har ett stort engagemang och gärna kunskap om våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck, och som vill arbeta direkt med våra klienter.
Om Sandhem Gruppen
I takt med att vi växer söker vi nu fler timanställda som vill arbeta nära våra klienter och bidra till deras utveckling och trygghet.
Vi söker dig som: Har utbildning till socionom eller socialpedagog eller pågående utbildning kan vara aktuellt.
Har erfarenhet av socialt arbete och gärna av att arbeta med våldsutsatta.
Är självständig, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral.
Har förmåga att bidra med ett lugn och ett lågaffektivt bemötande i mötet med klienterna.
Har personlig mognad och intresse för att ta del av och bidra till verksamhetens struktur och metoder.
Vi ser gärna att du kan arbeta minst 8 timmar per vecka. Arbetet sker dagtid och ingår i ett schema där beredskap förekommer. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du att träffa klienter en till flera gånger i veckan för att stötta dem i att uppnå sina mål utifrån genomförandeplan.
Arbetet kan bland annat innebära att:
Hålla stödsamtal och motiverande samtal.
Stötta klienten i praktiska frågor som sysselsättning, ekonomi och vardagsstruktur.
Hjälpa till att skaffa sysselsättning, ta fram budget, följa med till banken och liknande.
Bidra till trygghet och kontinuitet för klienten i en ofta stressfylld livssituation.
Anställningsform
Behovsanställning/timanställning
Arbetstid: Dag- & kvällstider och helger, beredskap enligt schema
Utbildning (krav) - Se ovan
Eftergymnasial utbildning, minst två år, inom socialt arbete och omsorg eller pågående utbildning inom dessa områden.
Körkort (B)
Vid intervju kommer vi att begära utdrag ur polisens belastningsregister. Så beställ dem i god tid innan intervjun.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före ansökningstidens utgång. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sandhem gruppen AB
(org.nr 559258-3248), https://www.sandhemgruppen.se/ Arbetsplats
Sandhem Gruppen Kontakt
G. L gylli@sandhemgruppen.se Jobbnummer
9584659