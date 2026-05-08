Samverkansledare energi & AI
2026-05-08
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan energi, AI och framtidens infrastruktur?
Dalarna Science Park söker en person som vill bidra med kompetens inom energi och digital infrastruktur i arbetet med att bygga en regional AI-hubb. Det är en nyckelroll i ett område där teknikutveckling, energisystem och samhällsutveckling möts.
Om rollen
Du arbetar i gränslandet mellan energi, AI och industri med fokus på att förstå, analysera och möjliggöra utveckling.
Rollen är inte fullt definierad och det är en del av uppdraget.
Du kommer bland annat att:
bidra med kunskap om energisystem, elinfrastruktur och kapacitet
delta i dialoger med energibolag, industri och offentliga aktörer
bidra i utveckling av testmiljöer och AI-relaterade case
stödja projektet i frågor som rör energi, robusthet och resiliens
vara en brygga mellan teknik, verksamhet och utveckling
Vi söker dig som
Du har kunskap inom energiområdet, men också vilja att arbeta brett och i samverkan.
Du kan till exempel ha bakgrund som:
ingenjör inom energi, elkraft eller liknande
arbetat inom energibolag eller infrastruktur
eller byggt upp motsvarande kompetens genom erfarenhet
Det viktiga är att du:
förstår energisystemets logik och aktörer
har intresse för hur AI påverkar energi och samhälle
kan bidra i dialoger och utvecklingsarbete, inte bara analys
Som person
Du är nyfiken, systemtänkande och vill bidra i något större än en enskild roll.
Det är viktigt att du delar våra värderingar:
välkomnande - du samarbetar och delar kunskap
modig - du vågar ge perspektiv i komplexa frågor
nyskapande - du ser samband och möjligheter
Vi erbjuder
Du får vara med i ett område som just nu formas, där energi, AI och samhällsutveckling möts. Det här är en roll för dig som vill vara med och påverka framtidens lösningar.
Om Dalarna Science Park
En science park är en mötesplats där företag, akademi och offentlig sektor samarbetar för att skapa innovation, hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Här får idéer möjlighet att växa och bli verklighet. Vi arbetar i hela Dalarna och hjälper företag i alla branscher med innovation, digitalisering, hållbar tillväxt och internationalisering. Vi stöttar både nya entreprenörer och etablerade företag. Sedan 1987 har vi arbetat för att stärka Dalarnas utveckling och attraktivitet genom olika projekt och samarbeten.
Om du flyttar till Dalarna för tjänsten kan vi dessutom erbjuda medflyttarservice via https://rekryteringslots.se/
- för dig och din familj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Har du frågor? Kontakta Johan Nestor johan.nestor@dalarnasciencepark.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9901333