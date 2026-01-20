Samtrans Färdtjänst Rullstolsbuss förare
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Söker en förare för omsorg resor, skolslingor och Färdtjänst Rullstolsbuss resor inom Samtrans i Stockholm Län.
Prioriterat område Västerort (Bromma, Vällingby, Hässelby, Spånga, Kista, Barkarby, Solna, Sundbyberg).
Arbetet sker på vardagar mellan kl. 07:00-17:00.
Det finns bara en ledig plats, Vi hörs om du är intresserad!
Taxilegitimation är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Fyll gärna på formen i länken
E-post: hussam.mrd90@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färdtjänstförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Love Cab AB
(org.nr 559430-3447)
Spannvägen 40 (visa karta
)
168 35 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hussam Aldden Murad hussam.mrd90@gmail.com 0793355755 Jobbnummer
9693250