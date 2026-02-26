Samtrans Färdtjänst Rullstolsbuss förare

Love Cab AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-26


Söker en förare för omsorg resor, skolslingor och Färdtjänst Rullstolsbuss resor inom Samtrans i Stockholm Län.
Prioriterat område Västerort (Bromma, Vällingby, Hässelby, Spånga, Kista, Barkarby, Solna, Sundbyberg).
Arbetet sker på vardagar mellan kl. 07:00-17:00
Det finns också arbetspass mellan 17:00-23:00.

Det finns bara en ledig plats vardagar och det finns fler platser för kväll och helg jobb, Vi hörs om du är intresserad!
Taxilegitimation är ett krav.
Samtrans Leg Meriterande.
Lycka till.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Fyll gärna på formen i länken
E-post: hamdanwissal1988@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färdtjänstförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Love Cab AB (org.nr 559430-3447)
Spannvägen 40 (visa karta)
168 35  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hussam Aldden Murad
hussam.mrd90@gmail.com
0793355755

Jobbnummer
9766567

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Love Cab AB: