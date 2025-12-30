Samtrans Färdtjänst Rullstolsbuss förare

Love Cab AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-12-30


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Love Cab AB i Stockholm

Söker en förare för omsorg resor, skolslingor och Färdtjänst Rullstolsbuss resor inom Samtrans i Stockholm Län.
Prioriterat område Västerort (Bromma, Vällingby, Hässelby, Spånga, Kista, Barkarby, Solna, Sundbyberg).
Arbetet sker på vardagar mellan kl. 07:00-17:00.

Det finns bara en ledig plats, Vi hörs om du är intresserad!
Taxilegitimation är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Fyll gärna på formen i länken

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färdtjänstförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Love Cab AB (org.nr 559430-3447)
Spannvägen 40 (visa karta)
168 35  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hussam Aldden Murad
hussam.mrd90@gmail.com
0793355755

Jobbnummer
9665673

Prenumerera på jobb från Love Cab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Love Cab AB: