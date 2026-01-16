Samordnare vård- och omsorgsutbildningar
2026-01-16
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Flera tusen undersköterskor arbetar dagligen inom Region Uppsalas hälso- och sjukvård och inom vård och omsorg hos kommunerna i Uppsala län. Varje år tillkommer nyutbildade från gymnasier och vuxenutbildning. Som vårdgivare och arbetsgivare tar vi emot elever under deras utbildning för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Elevernas APL är en gemensam angelägenhet för oss, för gymnasieskolor och vuxenutbildare i länet. Du blir en nyckelperson i att driva arbetet för att säkra kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.
Vår verksamhet
Hälso- och sjukvård och omsorg berör många patienter och invånare och är stora ansvarsområden för kommunerna och regionen. Vi tar emot elever från många skolor och utbildare inom länet och vill ge goda förutsättningar för handledning på arbetsplatsen och för utbildare att förbereda sina elever.
Dagens elever är våra kommande medarbetare. Genom ett nära samarbete med utbildarna och god kvalitet i vårt eget uppdrag att ta emot och handleda elever, kan vi skapa förutsättningar för god grundläggande kompetens hos nyutexaminerade.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag innebär ansvar för att utveckla, hålla ihop och driva arbetet med att säkra jämn och hög kvalitet och skapa förutsättningar för god tillgång till APL-platser. Fokus är utbildning till undersköterska, en viktig yrkesgrupp för patientsäkerhet och vård- och omsorgskvalitet. Längre fram kan arbetet komma att inkludera andra utbildningar och utbildningsuppdrag inom vård och omsorg.
Nära samarbete med både gymnasie- och vuxenutbildning, APL-samordnare och verksamheter som tar emot elever är centralt. Till stöd i ditt arbete tillsätts en operativ ledningsgrupp, med representanter från region och kommuner. I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Etablera och leda arbetet i ett länsövergripande samverkansråd för arbetsgivare och utbildare i Uppsala län.
• Utforma och samordna övergripande stöd i samarbete med vårdlärare, handledare och andra inom hälso- och sjukvården och omsorgen.
• Driva och samordna arbete för att ta fram kvalitetskriterier för APL inom hälso- och sjukvården och omsorgen.
• Säkerställa tydlig ansvarsfördelning och roller gällande APL.
• Ansvara för kvalitetssäkring och uppföljning.
• Ingå i relevanta nätverk inom länet och nationellt.
I arbetet ingår också att rapportera skriftligt och muntligt, exempelvis till länets forum för samverkan inom hälsa, stöd, vård och omsorg, kommunernas socialchefsnätverk, regionens vårdledningsgrupp och kommunernas skolchefsnätverk.?Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Högskoleutbildning på lägst kandidatnivå inom område som bedöms relevant. Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård eller omsorg. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Goda kunskaper i Office365.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med utbildningsuppdrag inom hälso- och sjukvård eller omsorg. Erfarenhet av chefsuppdrag eller projektledning. Relevanta och dokumenterade pedagogiska erfarenheter. Erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer.
Din kompetens
Du har grundläggande kunskap om och intresse för vårdgivares och utbildares specifika förutsättningar. Du ser komplexiteten i aktuella uppdrag och identifierar vägar framåt. Du har en mycket god kommunikativ kompetens. Du är drivande och strukturerad. Du stimuleras av att nå resultat och du lyckas få andra att samarbeta med dig mot gemensamma mål. Du är tydlig om både ditt eget ansvar och förväntningar på andra. Du är observant på förändrade omständigheter och anpassar ditt agerande med fortsatt fokus på uppsatta mål.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet innebär resor inom hela Uppsala län. Det finns viss möjlighet till distansarbete. Tillträde enligt överenskommelse.
Du arbetar på uppdrag av både region och sju kommuner i länet på en gemensamt finansierad tjänst. Din arbetsgivare är Region Uppsala och du är organisatoriskt placerad på regionens ledningskontor, under utbildningschef vid stab på hälso- och sjukvårdsavdelningen.
Vill du veta mer?
Christina Halford, utbildningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, christina.halford@akademiska.se
, (christina.halford@akademiska.se
) 018-611 30 77.
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef vård och omsorg, Tierps kommun, ulrica.stjerngren@tierp.se
, (ulrica.stjerngren@tierp.se
) 0293-21 86 00.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
