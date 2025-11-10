Samordnare Sspf
Socialkontorets förebyggande enhet söker en ny samordnare för arbetet med SSPF, en metod för att förhindra och förebygga att unga rekryteras till kriminalitet eller annat normbrytande beteende.
Sedan 2024 bedrivs arbetet med SSPF av en samordnare som byggt upp och utvecklat verksamheten. SSPF har hitintills beviljats som en biståndsbedömd insats och tillhört socialkontorets barn och ungdomsenhet. I linje med nya socialtjänstlagen kommer stödet kunna erbjudas även förebyggande från 2026 och då organiseras inom förebyggande enhetens fältteam. Därav finns behov av att utöka verksamheten med en ytterligare tjänst. Tillsammans med nuvarande SSPF-samordnare kommer du att vidareutveckla och sprida arbetet med SSPF.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som samordnare för arbetet med SSPF kommer du att ansvara för samverkansformen och tillsammans med nuvarande SSPF- samordnare leda arbetet i kommunen. Ditt uppdrag är att samordna de olika aktörerna inom socialtjänst, skola, polis och fritid kring barn och unga i målgruppen. I arbetet ingår att hålla i planeringen kring enskilda ungdomar och ha nära kontakt både med ungdom och vårdnadshavare. Du kommer också att ansvara för att aktivera och sammankalla nätverket runt den enskilda unga samt leda de möten som planeras. Arbetet ställer höga krav på förmåga att samarbeta, kommunicera och driva arbetet framåt. Vidare är du strukturerad och lyhörd för andras perspektiv samt initiativrik, engagerad och flexibel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, flera års erfarenhet av socialt arbete med barn och unga i riskzon, både myndighetsutövning och stöd. Du har förmåga att skapa skapa förtroendefulla och professionella relationer med både barn, unga, föräldrar och samarbetspartners. Du har erfarenhet av att hålla i möten och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Du har kunskap om den lagstiftning som styr socialtjänstens arbete med barn och unga samt om socialtjänstens uppdrag.
Det är meriterande om du har arbetat med samordnande uppdrag inom socialtjänstens ansvarsområde och har mött unga som vistas i, eller riskerar att rekryteras till, en kriminell kontext. Meriterande är att du har kunskaper i MI, Signs of safety, normbrytande beteende, risk och skyddsfaktorer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare samt ett väl fungerade samarbete mellan olika enheter inom verksamheten och förvaltningar. Vi arbetar ständigt för att tillsammans förbättra och utveckla vårt arbete för att tillmötesgå de behov som de barn och familjer vi möter har.
Som medarbetare har du flextid, möjlighet till semesterdagsväxling samt friskvårdsbidrag.
Vi erbjuder nya medarbetare utbildning i BBiC, Signs of safety och MI.
Intervjuer kommer ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
