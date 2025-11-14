Samordnare med fokus på No/Ma/Tk
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.sePubliceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Samordning av Barn- och utbildningsnämndens tekniksatsning på Natur och Teknikhubben. Planering av undervisning och fortbildning för barn, elever och personal inom ämnena No/Teknik och matematik. Ansvar för utveckling av tekniksatsningen samt samordning, samverkan och kommunikation. Kontakt med rektorer, lärare, representantgrupp, kommunikatör och andra aktörer inom och utanför kommunen inom ramen för No/Tk/Ma. Arbete med NTA skolutveckling. Planering och genomförande av lovaktiviteter för barn och unga.Kvalifikationer
Lärarutbildning
Inom No/Teknik och matematik.
Du har god förmåga att planera, organisera och strukturera ditt arbete.
Du är analytisk och problemlösande i arbetet.
Du är modig och agerar efter din egen övertygelse.
Du är kommunikativ.
Du har förmåga att förmedla kunskap och skapa engagemang.
ÖVRIGT
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288785". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hofors kommun
(org.nr 212000-2296) Kontakt
Skolchef
Anna Samuelsson anna.samuelsson@hofors.se 070-167 86 39 Jobbnummer
