Samordnare inom kompetensförsörjning
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling är en del av vuxenutbildningen i Stockholms stad, med uppdrag att stötta och utveckla verksamheten inom digitalisering, kompetensförsörjning och skolutveckling. Vårt team består av 20 engagerade medarbetare och två chefer som tillsammans arbetar för att stärka vuxenutbildningen i Stockholms stad.
Nu söker vi en samordnare som får i uppdrag att driva och utveckla samverkan mellan vuxenutbildningen och stadens arbetsgivare inom förskola, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får vara med och forma morgondagens Stockholm.
En attraktiv och inkluderande arbetsplats med fokus på likabehandling och mångfald.
En central arbetsplats med närhet till kommunikationer – våra lokaler ligger vid Globen. • Flexibla arbetstider och möjlighet till hemarbete när verksamheten tillåter.
Goda friskvårdsmöjligheter och ett aktivitetsbaserat arbetssätt som främjar samarbete och trivsel.
Läs gärna mer om våra förmåner här och om hur det är att vara en del av Stockholms stad här.
Din roll
Som samordnare är du en nyckelperson i arbetet med att möta stadens kompetensbehov genom utbildningar inom vuxenutbildningen. Du skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar samverkan mellan stadens skolor och arbetsgivare inom förskola, äldreomsorg och funktionshinderomsorg – och bidrar därigenom till en starkare välfärd.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
bygga relationer, initiera samarbeten och skapa strukturer som möjliggör effektiva och hållbara resultat
kartlägga och analysera kompetensbehov i dialog med stadens arbetsgivare – med särskilt fokus på prioriterade yrkesroller och kompetenser
initiera, driva och samordna samarbeten mellan skolor och arbetsgivare.
i nära samverkan och dialog med rektorer ansvara för dokumentation, uppföljning och samordning av kompetensutveckling
samla in, utveckla och sprida resultat, lärdomar och goda exempel från genomförda satsningar
genomföra uppdrag av utredande karaktär
omvärldsbevaka hur andra kommuner, regioner och länder arbetar med kompetensförsörjning inom välfärdsverksamheter samt följa förändringar i lagstiftning och finansieringsformer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning, exempelvis inom pedagogik, eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som är relevant för uppdraget
erfarenhet av arbete inom utbildning och/eller kompetensutveckling
erfarenhet av att samordna och driva uppdrag samt hantera administrativa processer, avtal och offerter
erfarenhet av arbete med kunder eller samarbetspartners, där du har analyserat behov och omsatt dem i praktiska lösningar.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med grundläggande eller gymnasial yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning
erfarenhet av samverkan mellan skola och arbetsgivare eller branschorganisationer
erfarenhet från arbete inom förskola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg
tidigare chefserfarenhet.
Vi söker dig som är en lagspelare med stark förmåga att bygga hållbara relationer, nätverk och samarbeten. Du är strukturerad och noggrann som person och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare skapar du samsyn, hittar lösningar och arbetar målmedvetet mot gemensamma mål. Du är också utvecklingsinriktad, öppen för nya idéer och strategisk i ditt tänkande. Din analytiska förmåga hjälper dig att hantera komplexa frågor och med fokus på lösningar.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning samt andra kollektivavtalsbärande principer enligt kollektivavtalet Huvudöverenskommelse (HÖK). Du kan läsa mer om vilka villkor detta innebär på SKR:s hemsida, skr.se.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 10014 (visa karta
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121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbnummer
10000516