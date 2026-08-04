Ställföreträdande Arbetsledare Natt Värmdö
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2026-08-04
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Ställföreträdande Arbetsledare Natt – Värmdö
Vill du ta nästa steg i din karriär inom säkerhetsbranschen?
Tempest Security söker nu en engagerad och driven Ställföreträdande Arbetsledare Natt till vår verksamhet på Värmdö. Här får du en viktig roll i den operativa verksamheten där du leder och stöttar medarbetare, säkerställer hög kvalitet i våra leveranser och bidrar till att utveckla både verksamheten och människorna omkring dig.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som idag arbetar som väktare, gruppledare eller i en liknande roll och vill ta nästa steg inom säkerhetsbranschen och utvecklas inom ledarskap.
Tjänsten är en heltidsanställning med 5–4-schema natt.
Om rollen
Som Ställföreträdande Arbetsledare är du en viktig del av den operativa ledningen inom nattverksamheten. Du arbetar nära både kunder och medarbetare och bidrar till att säkerställa att våra uppdrag genomförs med hög kvalitet, professionalism och servicekänsla.
Rollen består huvudsakligen av två delar:
Arbeta operativt inom rond- och ryckverksamheten.
Träda in som ställföreträdande arbetsledare vid sjukdom, ledighet eller andra avvikelser.
Det är därför viktigt att du har god kännedom om verksamheten och arbetsgruppen och snabbt kan kliva in och ta ett större ansvar när situationen kräver det. Du blir en viktig del i att säkerställa en stabil, trygg och välfungerande drift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, stötta och motivera medarbetare i det dagliga arbetet
Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Säkerställa att rutiner, instruktioner och kvalitetskrav efterlevs
Hantera avvikelser och fatta beslut i operativa situationer
Vara en viktig kontaktperson för kunder och samarbetspartners
Bidra till utveckling av verksamheten och våra arbetssätt
Stötta ordinarie arbetsledare i den dagliga driften
Vid behov ta ett större operativt ansvar och säkerställa kontinuitet i verksamheten
Vi söker dig som vill göra skillnad
Du är en trygg och naturlig ledare som motiveras av att skapa resultat genom andra. Du har lätt för att bygga relationer, trivs med ansvar och behåller lugnet även när tempot är högt.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap
Är lösningsorienterad och handlingskraftig
Har ett genuint intresse för människor och utveckling
Är strukturerad och trivs med administrativa uppgifter
Har god förmåga att prioritera och fatta beslut i en föränderlig miljö
Är kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
Har ett starkt kundfokus och ett stort engagemang för dina kollegorPubliceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du:
Är utbildad väktare med VU1 och VU2
Har dokumenterad erfarenhet av rond- och ryckverksamhet
Är godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag
Innehar B-körkort
Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift
Är laglydig, ostraffad, drogfri och har ordnad ekonomi
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet från arbetsledande befattning inom säkerhets- eller servicebranschen
Utbildning som ordningsvakt, skyddsvakt eller inom brandskydd
Kunskap inom larmhantering och tekniska säkerhetssystem
Goda kunskaper i engelska
Ytterligare språkkunskaperDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ärlig, ansvarstagande och kommunikativ. Du har hög social kompetens, är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med människor.
Du är punktlig, pålitlig och noggrann och har förmågan att skapa förtroende hos både kunder och kollegor. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, prestigelös och kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt utan att tumma på kvalitet eller säkerhet.
Vi ser gärna att du har ett naturligt driv och en vilja att utvecklas vidare inom ledarskap. Du behöver inte kunna allt från början – det viktiga är att du har rätt inställning, ansvarskänsla och vilja att bidra.
Därför ska du välja Tempest Security
På Tempest Security är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Vi bygger långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare genom närvaro, kvalitet och engagemang.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en växande organisation där ansvarstagande, initiativförmåga och goda prestationer uppmärksammas och uppskattas.
Som Ställföreträdande Arbetsledare får du en roll där du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap, ta ansvar i den operativa verksamheten och vara med och påverka hur vi tillsammans skapar trygghet för våra kunder och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och framgång.Så ansöker du
Lön enligt kollektivavtal. Vi tillämpar sex månaders provanställning och arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag tillsammans med CV och relevanta utbildningsbevis. Berätta gärna varför just du är rätt person för rollen och vad du kan bidra med som Ställföreträdande Arbetsledare hos Tempest Security.
Välkommen till Tempest Security – tillsammans skapar vi trygghet dygnet runt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
112 59 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Joakim Orning joakim.orning@tempest.se Jobbnummer
10020827