Samordnare inom hemtjänsten
Det ska kännas bra med hemtjänst.
Bräcke hemtjänst i Göteborg är en trygg utförare med stor omtanke för både kunder och medarbetare. Nu söker vi en samordnare till vår verksamhet i Majorna-Linné med start i höst.
Bräcke Hemtjänst Göteborg
För oss på Bräcke hemtjänst i Göteborg är det viktigt att våra kunder kan leva livet som de vill i sitt hem. Därför jobbar vi i olika roller men alltid tillsammans för att göra det möjligt - verksamhetschef, samordnare, planerare, undersköterskor, vårdbiträde och serviceteam. Vi vet att när vi mår bra kan vi ge den bästa omsorgen till våra kunder. Varje arbetspass startar därför med att vi bemöter varandra i en positiv anda och ta gemensamt ansvar för att ha ordning och reda på arbetskläder, telefoner, transportmedel och planering.
Ditt uppdrag
Som samordnare är du en nyckelperson i verksamheten som har nära samarbete med verksamhetschef för att säkerställa daglig drift. Du är också en person som bidrar med idéer för hur det operativa arbetet kan förbättras och kvalitetsutvecklas. Ditt arbete sker på plats, dagtid, måndag till fredag.
I jobbet ingår:
- Ansvar för schema, daglig insatsplanering och bemanning
- Fortlöpande kontakter med kunder, anhöriga och hemsjukvård
- Avvikelsehantering och kvalitetsarbete
- Administration och beställningar
- Deltagande i möten med den lokala ledningsgruppen
- Arbete ute hos kunderna vid behov
Vem vi söker
I rollen som samordnare söker vi dig som är kommunikativ, strukturerad och bra på att hålla ihop insatser. Inom hemtjänsten sker det dagliga förändringar och du behöver därför ha förståelse för planering och för hur du kan bidra till ett gott samarbetsklimat. Vi tror du kommer trivas som har intresse för samordningsansvar och för att leverera omsorg med omtanke och kvalitet. Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
- Administrativ vana
- Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
- Erfarenhet av arbete med schemaläggning eller insatsplanering
- Erfarenhet av samordningsansvar eller planeringsansvar inom hemtjänst
Som medarbetare hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som delar glädje, utmaningar och framgångar. Vi hjälper varandra genom att delge goda exempel men även lära av misstag. Detta så att vi kan känna oss trygga och stolta över de insatser vi gör. Som arbetsgivare tar bräcke diakoni ansvar för sina medarbetare genom centralt kollektivavtal och en rad förmåner, klicka på länken för att läsa mer om detta: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Var med och bidra till en trygg, fungerande vardag - skicka in din ansökan idag!
Vi är en del av Bräcke diakoni. En idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet som vill göra livet bättre, i det lilla och i det stora. Det gör vi inom stöd, vård och omsorg med fokus på unika livssituationer och samverkan från våra medarbetare. Vi använder överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Göteborg Kontakt
Emilija Koloska Veljanoski 0700818893 Jobbnummer
9804384