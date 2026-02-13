Samordnare inom brukarinflytande
Nationell Samverkan För Psykisk Häls A/hjärnkoll / Östersund
2026-02-13
NSPH Jämtland Härjedalen söker en samordnare inom brukarinflytande som vill bidra till att stärka brukarinflytandet i länet. I tjänsten är brukarrevisioner en central del av uppdraget, samtidigt som rollen omfattar ett bredare arbete med brukarinflytande i Jämtland Härjedalen.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Tjänsten har sin tyngdpunkt i planering, genomförande och uppföljning av brukarrevisioner, som genomförs på uppdrag av regionen, kommuner och andra verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med medlemsföreningar, brukarrevisorer och andra aktörer inom området psykisk hälsa.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med verksamhetschef, medlemsföreningar, brukarrevisorer och uppdragsgivare. Tjänsten innefattar att ha eget ansvar för att driva uppdrag och processer framåt.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat att:
samordna och genomföra brukarrevisioner från uppdragsdialog till analys, rapportskrivning och återkoppling
planera och leda revisionsprocesser utifrån metod, etik och kvalitet
arbeta med och stödja medlemsföreningar i frågor som rör delaktighet och samverkan
sammanställa intervjumaterial, analyser och rapporter
delta i dialoger med verksamheter, chefer och beslutsfattare
bidra i verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering
bedriva omvärldsbevakning inom området brukarinflytande och psykisk hälsa, som underlag för att utveckla och stärka brukarinflytandearbetet i hela regionen
Resor inom länet förekommer och kan innebära övernattning.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, samhällsvetare, sjuksköterska eller motsvarande
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
förmåga och trygghet i att arbeta självständigt i en till stor del distansbaserad arbetsform
god förmåga att strukturera, prioritera och driva processer framåt utan daglig arbetsledning
Meriterande:
erfarenhet av föreningsliv eller civilsamhälle
erfarenhet av projektledning eller samordning
erfarenhet av kvalitativt arbete, exempelvis intervjuer eller analys
egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som egen eller närstående
Personlig lämplighet är mycket viktig.
Anställningsvillkor:
Omfattning: Minst 60 %
Anställningsform: Visstidsanställning 12 månader med 6 månaders provanställning, med möjlighet till förlängning
Lön: Enligt kollektivavtal. Heltidslön 32 000-35 000 kronor per månad, beroende på erfarenhet och kompetens
Tillträde: 1 april 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: Jämtland HärjedalenOm företaget
NSPH Jämtland Härjedalen är en samarbetsorganisation för brukar-, patient- och anhörigföreningar inom området psykisk hälsa. Verksamheten arbetar för ökat brukarinflytande genom bland annat brukarrevisioner, samverkan och kunskapsspridning på uppdrag av regionen, kommuner och andra verksamheter.
Arbetet utgår från erfarenhetskunskap och syftar till att bidra till utveckling av vård, stöd och samhällsinsatser i regionen.
Organisationen verkar regionalt och är en del av NSPH:s nationella nätverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: emilie@nsphhjarnkolljh.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nationell Samverkan För Psykisk Häls A/hjärnkoll
Stortorget 1 (visa karta
)
831 30 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nsph Hjärnkoll Jämtland Härjedalen Kontakt
Ordförande NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen
Mona Lisa Norrman mona-lisa@nsphhjarnkollljh.se Jobbnummer
9742710