Samordnare HVB Villa Nora
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-11-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du driven, engagerad och vill vara med och skapa en trygg och positiv miljö för flickor?
Vi söker en engagerad samordnare som brinner för att skapa trygghet, utveckling och meningsfulla aktiviteter från grunden. Hos oss arbetar vi med att ge våra klienter den stabilitet, omtanke och vägledning de behöver för att växa och utvecklas. Du har nu möjligheten att söka jobbet som samordnare på HVB Villa Nora.
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
HVB Villa Nora är ett HVB-hem för flickor i åldrarna 10-14 år som vistas i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, testat droger och har ett utåtagerande beteende.
Boendet ligger ca 5 km utanför Uppsala. Lantligt beläget med närhet till naturen.
Vi arbeta utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Med hjälp av tydliggörande pedagogik kommer vi att kunna skapa struktur och trygghet vilket hjälper klienterna att förstå sin vardag och ta ansvar för sin utveckling.Om tjänsten
Som samordnare är du tillsammans med verksamhetschef operativt ansvarig på enheten. Du förväntas självständigt leda, organisera och utveckla verksamheterna utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer, mål- och styrdokument samt i enlighet med uppdrag från beställare. Du kommer att fungera som arbetsledare för dina medarbetare samtäven arbeta med vissa arbetsuppgifter vilka ingår som behandlingspedagog.
Arbetet kommer även bestå av att vara en viktig del i den dagliga kontakten med ungdomarna genom att bl.a. möta vardagen tillsammans och ha stödjande samtal
Som samordnare på HVB Villa Nora kommer du i samråd med verksamhetschef huvudsakligen att arbeta med:
• Huvudansvar för visst antal klienter
• Samordna arbetsuppgifter, granska samt kvalitetsutveckla verksamheten
• Resursplanering
• Upprätta och revidera genomförandeplaner
• Dokumentation
• Coacha och vägleda personal
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
För rollen krävs en utbildning som socionom, beteendevetare eller minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, exempelvis som behandlingspedagog eller socialpedagog. Arbetslivserfarenhet och andra kompetenser som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga kan också vara aktuella.
Det är även meriterande om du:
• har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga
• har erfarenhet av KBT
• har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
• har erfarenhet av att vara i en arbetsledande funktion
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: 100 %. Arbetstiden är måndag-fredag, dag- och kvällstid
Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Övrig information
• B-körkort är ett krav
• Du behärskar svenska i både tal och skrift
• God datorvana krävs
• Innan anställning begär vi utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.
Sista ansökningsdag är den 23/11, vänta inte med din ansökan då vi kommer hantera ansökningarna löpande.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Sama Saleh på 072-5436818 eller Sama.fadelsaleh@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Sama Fadelsaleh sama.fadelsaleh@humana.se Jobbnummer
9586852