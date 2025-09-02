Samordnare för unga i riskzon
2025-09-02
Nacka satsar för att bli en föregångskommun inom socialt arbete.
Med din hjälp vill vi ge förebyggande insatser för att förhindra att unga i riskzon dras in i kriminalitet och bryta utvecklingen för unga som redan har en kriminell livsstil. Vi gör nu en satsning och utökar nu med en projektanställd, under perioden 2025-09-01 om 2026-12-31. Är du den vi söker?
Ditt uppdrag
Du kommer tillsammans med fem kollegor att samordna arbetet kring unga kriminella i Nacka kommun. Vi arbetar enligt SIG (sociala insatsgrupper) som är en samverkansstruktur där unga i kriminalitet och deras familjer stärks i samverkan mellan olika aktörer. Nacka har även etablerat en samverkan med BUP SoS som är en specialistenhet med fokus på psykiatrisk vård till de barn och ungdomar som har SIG som insats. Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår ifrån samverkan på individnivå där alla berörda myndigheters representanter tillsammans med den unge deltar i ett nätverk. Som samordnare ser du till att en tät samverkan sker mellan socialtjänsten och andra myndigheter/aktörer samt att individuella planer upprättas och följs upp tätt. Ungdomens hela situation behöver bli belyst och ska leda till att ungdomen inte fastnar i kriminalitet. SIG som insats ges till unga som begår brott och där det föreligger en risk att utveckla en kriminell livsstil eller att delta i kriminella nätverk.
Vi arbetar även med SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) som är en samverkansstruktur där arbetet kring unga i riskzon och deras familjer stärks i samverkan mellan olika aktörer. Du ger stöd och motivera ungdomar som är aktuella inom SSPF samt engagerar deras nätverk. Arbetet syftar till att ge stöd tidigt innan problemen hunnit bli för stora.
I ditt uppdrag ingår främst att arbeta med ungdomar utifrån SIG i åldersgruppen 16-24 år. Du kommer även arbeta med ungdomar som får stöd genom SSPF samt med ungdomarnas föräldrar.
Tjänsten handlar om att fortsätta arbetet med befintliga samarbetspartners i Nacka och utveckla nya former av nätverk kring de unga och unga vuxna som blir aktuella. Samverkan fungerar redan väl, men en fördjupad samverkan kan ge nya positiva ingångar för våra unga. I SSPF/SIG är samverkan med polisen väl upparbetad och välfungerande. Som samordnare arbetar du nära ungdomarna och familjerna samtidigt som du vårdar kontakterna med samverkansaktörer så som skolor, polis, föreningsliv m.m. Samverkan med myndigheten är tät för att rätt insatser ska komma ungdomen eller den unga vuxna tillgodo.
Samordnaren för SIG/SSPF kommer också att samverka med samordnare för SSPF/SIG som har tjänster inriktade på att vända utvecklingen till Fisksätra. Hösten 2021 blev Fisksätra i Nacka klassat som ett av polisens utsatta områden. Vi vill nu stärka positiva krafter i området och samverka för att bryta den negativa sociala utvecklingen för unga i riskzon för kriminalitet och unga som redan har en kriminell livsstil.
Är det här du?
Du har en god förmåga att nätverka och samarbeta, samtidigt har du förmågan att prioritera och strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du uttrycker dig välformulerat, kan prata inför grupp och engagerat leda enskilda möten.
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen
- Erfarenhet av att ha arbetat med unga i riskzon
- Erfarenhet av att ha arbetet i socialt utsatt område
- Erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga
- Erfarenhet av att ha arbetat på en övergripande och strategisk nivå
- God kulturell kompetens
- B-körkort
Vi erbjuder
Vi välkomnar dig till ett spännande arbete där du får vara med och göra skillnad för unga i kriminalitet. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Läs mer om våra https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/halsa-och-formaner/formaner/
Intresserad?
Projekttid: 2025-09-01 tom 2026-12-31
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på eva.sten@nacka.se
08-718 8191
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2025-09-16.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
