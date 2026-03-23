Samordnande kurator
Vill du leda och utveckla barn- och elevhälsoarbetet i Karlshamns kommun?
Vi söker nu en driven Samordnande kurator till vår centrala barn- och elevhälsa!
Är du en trygg socionom som brinner för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar strategiskt driv med operativ handledning? Då är det dig vi söker till Utbildningsförvaltningen i Karlshamn.
Vår grundläggande värdering: Barnets bästa i fokus
I Karlshamns kommun strävar vi efter en barn- och elevhälsa där barnets röst tas tillvara och blir konkret i våra processer. Vi arbetar förebyggande och främjande för att tillgängliggöra verksamheten för alla barn och elever. Som samordnande kurator är du en viktig aktör för att detta perspektiv genomsyrar det psykosociala arbetet i Utbildningsförvaltningen, från förskola till och med gymnasiet.
Din roll hos oss
Som samordnande kurator är du en central länk i förvaltningens strategiska elevhälsoarbete. Du ingår i en tvärprofessionell grupp bestående av psykologer, logoped, samordnande specialpedagog och medicinskt ledningsansvarig (MLA) skolsköterska.
Dina huvudsakliga uppdrag innefattar:
Handledning och grupputveckling: Du har ett samordnande ansvar för kommunens kuratorer. Genom professionell handledning och ett aktivt arbete med grupputveckling stärker du gruppen och främjar ett gemensamt lärande som höjer kvaliteten i det psykosociala arbetet.
Säkerställa en likvärdig elevhälsa: Du driver processer för att skapa en enhetlig och rättssäker elevhälsa. Målet är att alla barn och unga i Karlshamn ska ha tillgång till samma höga kvalitet på stöd, oavsett vilken skola de går på.
Barnets röst och delaktighet: Du utvecklar metoder för att barnets röst ska bli en naturlig del av det förebyggande arbetet och säkerställer att elevernas egna upplevelser ligger till grund för våra insatser.
Systematiskt kvalitetsarbete: Du driver utveckling på övergripande nivå med tyngdpunkt på att skapa tillgängliga lärmiljöer och främja psykisk hälsa.
Verksamhetsnära stöd: På uppdrag av rektorer stöttar du förskolor och skolor i specifika psykosociala frågor eller vid genomförande av riktade insatser. Du är även ett viktigt stöd för dina kuratorskollegors yrkesutövande.
Del i beredningsgruppen. Du har uppdraget att granska sociala bedömningar inför beslut om skolgång i anpassad skola och bidra i den tvärprofessionella diskussionen.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en person som tar egna initiativ och har förmågan att se helheten utan att tappa fokus på barnets bästa.
Utbildning: Examen som socionom är ett krav.
Erfarenhet: Du har god erfarenhet av psykosocialt arbete inom skola eller barn- och ungdomsverksamhet. Erfarenhet av att leda processer för grupputveckling och handledning är meriterande.
Värderingar: Du har en djup förståelse för Barnkonventionen och förmågan att omsätta begreppet "barnets bästa" till praktisk handling.
Personlighet: Du är en driven person med god kommunikativ förmåga. Du trivs i en tvärprofessionell kontext och bygger förtroendefulla relationer över professionsgränser.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsplats och arena där du påverkar framtiden för kommunens barn och unga i en miljö som präglas av trivsel, höga ambitioner, öppet arbetsklimat och ett starkt fokus på likvärdighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Placering: Rådhuset, Karlshamn.
Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan! Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola. Du behöver också visa upp id-handling: pass eller nationellt id-kort för att styrka rätten att arbeta i Sverige.
Kontaktperson: Kristian Nilsson enhetschef central barn- och elevhälsa Karlshamns kommun kristian.nilsson@karlshamn.se
Sista dag att ansöka är 12 april 2026'
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
