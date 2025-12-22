Samordnande administratör till boendeenhet 2
2025-12-22
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vill du ha en roll där variationen är en del av vardagen? Hos oss kombinerar du praktiskt arbete med strategisk planering - från att ordna jourlägenheter till att driva utvecklingen av den administrativa verksamheten. Vår administrativa samordnare går vidare till nya arbetsuppgifter inom förvaltningen, efter många år hos oss på boendeenheterna. Som samordnare för administratörsgruppen blir du en nyckelperson med nära samarbete med flera chefer. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Boendeenhet 2 är en av socialförvaltningens två boendeenheter belägna i Uppsala. Verksamheten riktar sig i huvudsak till personer över 18 år med bostadssociala kontrakt samt Bostad först och vi arbetar utifrån lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL).
Boendeenheterna sitter på ett och samma våningsplan. Det finns en reception, som bemannas av arbetsmarknadsförvaltningen. Enheten har tre administratörer som stödjer flera olika enheter inom socialförvaltningens avdelning vuxen med olika administrativa uppgifter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I ditt grunduppdrag finns administrativa arbetsuppgifter på boendeenheterna och flera andra enheter på avdelning vuxen, såsom att stödja verksamhetens handläggare och chefer med administrativa uppgifter, efter behov. Arbetet är väldigt varierande. Det ingår till exempel att utrusta jourlägenheter, jobba i olika system och att arbeta utifrån rådande lagstiftning, exempelvis sekretesslagstiftningen. Utöver din grundtjänst som administratör ingår att samordna övriga administratörer på boendeenheterna (två tjänster), för att nå en samsyn i en komplex verksamhet och på bästa sätt ta tillvara den kompetens som finns i administratörsgruppen. Det kan handla om att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt, såväl som omvärldsbevakning. Du prioriterar bland gruppens arbetsuppgifter och är ett stöd i mer komplicerade administrativa arbetsuppgifter och är ett nära stöd till cheferna i verksamheten.
Du kommer även att samarbeta med den andra av avdelningens två administrativa samordnare samt övriga administratörer på avdelning vuxen.
Du ansvarar bland annat för:
• samordning av administrativt stöd
• stöd i olika system, exempelvis Lifecare, Heroma, Proceedo, Unit 4 och Cosmic Link
• ta ut statistik för verksamheten ut verksamhetssystemen
• praktiskt arbete såsom att utrusta och beställa utrustning och möbler till jourlägenheter
• schemaläggning
• stöd till chef och handläggare på de olika enheterna
• inköp och fakturahantering
• arkivering och gallring
• upphandlingar
• övrigt stöd till verksamheten utifrån behov.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. För att lyckas i rollen behöver du ha flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete i offentlig verksamhet med relevans för arbetsuppgifterna beskrivna ovan. Arbetet kräver också att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi ser även att du har goda dator- och systemkunskaper samt kunskap om Officeprogram.
Har du någon form av administrativ utbildning ses det som meriterande. Har du erfarenhet av upphandlingsprocesser och erfarenhet av socialförvaltningen i Uppsala är det också meriterande. Det är en fördel att även ha kunskaper i Heroma, Lifecare, Unit 4 och Proceedo samt ha god kännedom om kommunen och socialtjänstens organisation.
Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga. Det förutsätter också ett strukturerat, serviceinriktat och konsultativt arbetssätt. Du behöver ha förmåga att kunna hantera arbetstoppar och arbeta med flera ärenden parallellt. Vidare är du bra på att hitta den mest effektiva lösningen på komplicerade problem. Sist men inte minst har du lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Maria Styf, enhetschef, 018-727 14 01.
Fackliga företrädare: Kommunal, 010-442 82 04Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-01115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Vuxen Kontakt
Enhetschef
Anna-Maria Styf AnnaMaria.Styf@uppsala.se 018-727 14 01 Jobbnummer
9661256