Sambandsassistent Bataljonsstab sökes till 162.Flygbasbataljon F 16
2026-03-06
Från årsskiftet omorganiseras 162. Flygbasbataljon som en del i utvecklingen av F 16. Utvecklingen av mängden och bredden uppgifter medför att bataljonsstaben ska växa inom flera av sektionerna. Med denna annons söker vi en sambandsassistent till S6.
Du kommer att arbeta med ett drivet arbetslag som planerar, bereder och leder bataljonens drifthållande och skydd av F 16 flygbas. Som en del i staben kommer ingen dag vara den andra lik.
Om enheten
162.Flygbasbataljon är en del av Upplands flygflottilj, F 16. Bataljonen består av en bataljonsledning med bataljonsstab, en flygplatsledning, 1621.Flygbaskompani samt 1622.Flygbassäkerhetskompani.
Bataljonens huvuduppgift är att drifthålla och upprätthålla skydd runt flygbasen samt att genomföra grundutbildning av värnpliktiga. Basbataljonens vardag omfattar skarp verksamhet med mycket korta tidsförhållanden varierat med långsiktig planering och förberedelser för exempelvis baseringen av Försvarsmaktens nya spaningsflyg S106 på F 16.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bataljonsstabens sambandssektion (S6)
Du som sambandsassistent kommer att understödja bataljonens sambands- och informationsstödstjänst. Dina uppgifter kan innefatta att drifthålla sambandssystem, men även att sammanställa information för att möjliggöra chefers beslut. En viktig del av arbetet är även att utbilda andra delar av staben och bataljonen på de sambandssystem som finns på förbandet.
Som assistent vid bataljonsstab kommer du även att deltaga i arbetet med bataljonens interna utveckling samt stödja stabens allmänna göromål.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
• Planering, uppföljning och koordinering av verksamhet och order inom sambandsfunktionen
• Tillsammans med de övriga stabsassistenterna upprätta, underhålla och bryta stabs- och ledningsplats
• Företräda Flygbasbataljonen på förbandsnivå och i olika arbetsgrupper
• Samverkan inom förbandet men även externa aktörer
• Ta fram beslutsunderlag till högre chef
I anställningen ingår att delta i övningar och annan verksamhet, ibland på annan ort.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkända betyg
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• B- körkort
• Goda kunskaper inom IT-system, särskilt Office-paketet
En vana att arbeta enskilt och i grupp
I din tjänst hos oss ställer vi höga krav på social förmåga och professionalism. Som person är du drivande, initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs att du är självständig, kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer samt hantera tempoväxling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Godkänd befattningsutbildning stabsassistent
• God erfarenhet av FM stödsystem EMILIA och VIDAR
• God förmåga att uttrycka dig i skrift
• Signalskyddslärare
• Tidigare tjänst som driftledare
• Operatörsutbildningar på FM Signalskyddssystem, t.ex MGGI, MGSI
• Systemutbildningar på materiel kopplat till flygbasbataljon
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtalet. Provanställning om sex månader kan tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast eller efter överenskommelse
Befattning: OR1-5
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef, Terese Saxmo
Mejl: terese.fritzson@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780999