Säljsupport till Oriola Heltid Mölnlycke
2026-05-05
Vill du ha ett jobb där ditt engagemang gör skillnad? Nu söker vi en stjärna som vill vara en del av vår kunds framgångsresa inom läkemedelsindustrin.
Har du erfarenhet av administration eller kundsupport och gillar att prata i telefon?
I rollen som kundsupport blir du en nyckelspelare i att skapa glada kunder och starka relationer. Du kommer att möta människor där de är - via telefon, e-post och chatt - och erbjuda vägledning, lösningar och förstklassig service som får kunderna att känna sig trygga och nöjda.
Vi söker dig som drivs av att hjälpa andra, som är nyfiken på nya utmaningar och som alltid ser möjligheter där andra ser problem. Låter det som du?
Tillträde: Snarast och kunna jobba över sommaren.
Slut: 15 januari 2027
Arbetstid: Dagtid, heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag
Plats: onsite - Mölnlycke
Som kundsupport hos vår kund blir du en central del av ett engagerat team där fokus ligger på att skapa en positiv upplevelse för varje kund, du agerar rådgivare och ger professionell service via telefon, e-post och chatt. Du kommer att arbeta nära kunderna och ta dig an en varierad roll som ställer krav på servicekänsla, problemlösning och struktur.
Hantera inkommande samtal, e-post och chatt där du möter varje kund med ett lösningsorienterat och vänligt bemötande.
Lyssna in kundens behov och vägleda dem till rätt lösning, samtidigt som du säkerställer att de känner sig hörda och uppskattade.
Ansvara för att registrera och uppdatera kunduppgifter i systemet samt säkerställa att varje ärende avslutas korrekt.
Hjälpa kunder med frågor som rör exempelvis fakturor, produktbeställningar.
Rollen är dynamisk och passar dig som tycker om att arbeta både självständigt och i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs att arbeta med människor och som har en stark servicekänsla. Du har god kommunikationsförmåga och tycker om att hjälpa kunder på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt.
Du behöver ha arbetserfarenhet av kundsupport/kundtjänst och administration
Mycket goda datakunskaper, gärna arbetat i något affärssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om ansökningsprocessen
Ansök genom att registrera ditt CV (gärna i word-format), urval sker löpande.
Vi tar INTE emot ansökningar via mail pg GDPR, men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att ring ansvarig konsultchef Carl-Henric Möller på 031-617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan."
Varför Jefferson Wells?
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar och tjänstepension.
