Säljsupport Öst/SO, ICA frukt, grönt & blommor
ICA Sverige AB / Butikssäljarjobb / Växjö
2025-11-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Sverige AB i Växjö
, Karlskrona
, Hässleholm
, Kristianstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva utveckling och försäljning av ICA:s gröna erbjudande? Drivs du av högt tempo, problemlösning, att sätta kunden i centrum och arbeta i en butiksnära miljö? Då har vi jobbet för dig som Säljsupport på ICA frukt, grönt och blommor!
ICA är mitt uppe i en omfattande transformationsresa där vi bygger förutsättningarna för att bättre kunna möta en snabb föränderlig omvärld. Vi introducerar en ny mer kundfokuserad organisationsstruktur, nya agila arbetssätt och vi kommer att ha ett ännu större fokus på datadriven analys. Vill du vara med på vår spännande resa och forma framtidens ICA med butikerna i centrum?
ICA frukt, grönt och blommor är en del av sortiment och inköp inom ICA Sverige AB som arbetar med att skapa ett attraktivt, kundanpassat och lönsamt sortiment. Vi ansvarar för att kunderna idag och imorgon möter efterfrågat sortiment, med god lönsamhet i butik och koncern. Funktionen omfattar b.la.
Kategori, Inköp, Säljsupport, Kundsupport & Supply chain.
Som Säljsupport är du en del av supportteamet och arbetar aktivt med försäljning & lönsamhet i butik samt genomförande i butik, med syfte att erbjuda marknadens mest attraktiva sortiment inom Frukt, Grönsaker och Blommor. Du ansvarar för ett antal butiker inom givet distrikt där du är butikernas självklara bollplank i alla frukt, grönt & blomfrågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bl.a att optimera butikernas försäljning & lönsamhet inom frukt & grönt, vilket skapas genom handlingsplaner i respektive butik inom ditt distrikt.
Olika butiker har olika behov vilket gör arbetet som säljsupport väldigt stimulerande då arbetsuppgifterna består i allt från stöd med driften till säljlösningar i alla dess former.
Vem är du?
Vi söker dig som förstår vad som driver lönsamhet, försäljning och prisupplevelse och är van att kommunicera och paketera detta till flera olika forum. Rollen innefattar flera kontaktytor både internt och externt vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga.
Du har goda kunskaper om butik och har en ledande roll i butik eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande är goda kunskaper inom frukt & grönt samt ICA butikernas datasystem.
Personliga egenskaper som är viktiga
Du är en prestigelös och positiv lagspelare med högt driv och hög ambition.
Vi ser gärna också att du har ett positivt synsätt på förändring och arbetsuppgifter som över tid ändras, då vi lever i en tid av konstant förändring och utveckling. Du är analytisk, strukturerad och noggrann. Vi sätter högt värde i medarbetare som är självgående, professionella och har hög integritet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning Publiceringsdatum2025-11-07Tillträde
Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef
Tomas Wigh, mejl: tomas.wigh@ica.se
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Christine Queckfeldt , christine.queckfeldt@ica.se
Sista dag för ansökan
2025-12-05
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Drogtestning förekommer i samband med vissa av våra rekryteringsprocesser.
