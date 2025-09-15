Säljledare Frukt & Grönt
Malmö Stormarknad AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-09-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Stormarknad AB i Malmö
Har du ett brinnande intresse för frukt & grönt och vill vara med att driva avdelningen mot nya framgångar? Vi söker nu dig som vill utvecklas vidare och axla ansvaret som Säljledare Frukt & Grönt och driva en av butiken avdelningar med fokus på drift och kvalité.
Har du dokumenterad erfarenhet av butik och liknande arbetsuppgifter samt har goda kunskaper i Min butik/StoreOffice & AOB kan detta var något för dig. Sök jobbet direkt via mobilen som dator! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Stormarknad AB
(org.nr 556588-0266) Jobbnummer
9507773