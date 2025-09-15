Säljledare Frukt & Grönt

Malmö Stormarknad AB / Chefsjobb / Malmö
2025-09-15


Har du ett brinnande intresse för frukt & grönt och vill vara med att driva avdelningen mot nya framgångar? Vi söker nu dig som vill utvecklas vidare och axla ansvaret som Säljledare Frukt & Grönt och driva en av butiken avdelningar med fokus på drift och kvalité.

Har du dokumenterad erfarenhet av butik och liknande arbetsuppgifter samt har goda kunskaper i Min butik/StoreOffice & AOB kan detta var något för dig. Sök jobbet direkt via mobilen som dator!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Stormarknad AB (org.nr 556588-0266)

