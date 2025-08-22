Säljkoordinator till Strandmöllen
Har du ett starkt affärsdriv, sinne för struktur och ett hjärta som klappar för service? Trivs du med att ta egna initiativ och se möjligheter där andra ser hinder? Är du dessutom en självgående person som tar ansvar och gillar att driva arbetet framåt - då kan detta vara rollen för dig.
Som Säljkoordinator hos oss, med placering i Malmö...
får du en nyckelroll i Strandmöllens försäljningsorganisation. Du arbetar nära försäljningschefen och säljteamet - med stort ansvar för att koordinera, strukturera och supportera i det dagliga säljarbetet. En viktig del i rollen är även att arbeta aktivt med kundvård och försäljning mot befintliga mindre kunder, främst genom löpande dialog och telefonkontakt. Rollen är bred och varierad, med arbetsuppgifter som spänner över administration, logistik, ekonomi och upphandling - där du får insyn och delaktighet i flera delar av verksamheten.
Du förväntas vara självständig, framåtlutad och proaktiv - någon som inte väntar på att bli tillsagd, utan som själv ser vad som behöver göras och driver arbetet framåt med energi och engagemang.
Du får också möjlighet att påverka och utveckla rutiner och processer, samtidigt som du bidrar med din strukturella skärpa och serviceinriktade attityd i en snabbrörlig miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Administrativt och operativt stöd till försäljningschef och säljare - inklusive uppföljning, orderhantering och intern koordinering
Du arbetar även aktivt med kundvård och merförsäljning mot befintliga mindre kunder
Underhåll av prislistor, avtal, prisjusteringar och indexering
Ansvar för mallar, rutiner och säljverktyg - med särskilt fokus på Excel och SuperOffice
Delaktighet i offentliga upphandlingar - bevakning, förberedelse, strukturering och uppföljning
Intern samordning med andra funktioner som logistik, administration och ekonomi i säljrelaterade frågor
Uppföljning av Strandmöllens försäljningsställen - kampanjer, inventeringar och event
För att lyckas i rollen...
tror vi att du har minst gymnasieutbildning samt några års erfarenhet från en liknande roll.
Som person är du strukturerad, självgående och brinner för att få saker att hända. Du är framåtlutad, proaktiv och lösningsorienterad - med en naturlig förmåga att se förbättringsmöjligheter i både system och rutiner. Du trivs med att ha många bollar i luften och har ett öga för detaljer, men också en känsla för helheten.
Vi ser gärna att du har:
Relevant erfarenhet från liknande administrativ roll inom försäljning eller säljstöd
Goda kunskaper i Officepaketet - särskilt Excel
Erfarenhet av CRM-system, gärna SuperOffice
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift (svenska och engelska)
En stark känsla för service, struktur och samarbete
Vi erbjuder
Hos oss får du stor frihet under ansvar och möjlighet att forma en ny roll. Vi har en inkluderande och prestigelös kultur där alla hjälps åt, vågar testa nytt och lär av varandra. Du blir en del av ett engagerat team med höga ambitioner - allt i en inspirerande miljö med havsutsikt.
Om Strandmöllen
Gas är inte bara gas! Det vet vi på Strandmöllen, för vi har producerat och sålt gas i mer än 100 år. Främst har vi verkat i Danmark, men sedan 2005 finns vi även i Sverige. Våra kunder finns inom stort sett alla branscher - från stål- och verkstadsindustrin till hälso- och vårdsektorn, livsmedelsproduktion, universitet och laboratorier.
