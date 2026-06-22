Säljkoordinator till Arska Scandinavia
Professionals Nord Skaraborg AB / Säljarjobb / Vara Visa alla säljarjobb i Vara
2026-06-22
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, Lidköping
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, Grästorp
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, Skara
eller i hela Sverige
Arska Scandinavia AB är ett dotterbolag till Arska Group Oy, grundat i Sverige den 1 oktober 2024. Företaget specialiserar sig på marknadsföring och försäljning av Mepus utrustning för spannmålshantering, med fokus på att betjäna befintliga kunder och stärka Mepus närvaro i Sverige.
Vill du ha en central roll i ett växande bolag där du får kombinera struktur, administration och kundkontakt? Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och en nyckelperson i att hålla ihop våra affärer från start till mål.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som säljkoordinator hos oss får du ansvarsfull roll med stort fokus på struktur, administration och koordinering. Du ansvarar för att hålla ihop hela order- och leveransflödet och säkerställa att våra interna processer fungerar effektivt, från första kundkontakt till slutförd affär.
Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar bland annat:
Koordinera och administrera kundorder och projekt genom hela processen
Arbeta löpande i affärssystem med orderhantering, inköp, leveranser och fakturering
Säkerställa att dokumentation, flöden och interna rutiner följs och utvecklas
Stötta försäljningen med administrativt stöd, offertunderlag och uppföljning av leads
Ha löpande kontakt med både svenska och internationella kunder, återförsäljare och interna funktioner
Delta i planering, genomförande och uppföljning av marknadsaktiviteter och mässor
Samarbeta med centrala marknadsfunktioner kring lokal marknadsföring på hemsida, sociala medier, tidningar etc.
Tjänsten är på heltid, dagtid med placering i Kvänum. Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en administrativ och koordinerande roll där struktur, ordning och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen. Du är noggrann, serviceinriktad och tycker om att arbeta i en stödjande funktion med stort ansvar. Du är en positiv person som har lätt för att skapa goda relationer och känner dig trygg i dialogen med såväl interna som externa parter.
Du tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och ser till att de drivs hela vägen i mål. Samtidigt är du flexibel och prestigelös och trivs i en miljö där arbetssätten inte alltid är färdiga utan där du själv får vara med och bidra till struktur och utveckling samt få vara del av ett växande bolag.
För att passa i rollen förutsätter vi att du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, exempelvis som innesäljare, orderadministratör eller liknande och är van att arbeta i affärssystem samt Office-paketet. Då en stor del av vårt arbete sker internationellt ser vi att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Har du ett tekniskt intresse och/eller erfarenhet från lantbruk är det meriterande.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. På grund av semestertider kan tyvärr återkoppling komma att dröja till v 33.
Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031)
535 91 KVÄNUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arska Scandinavia AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9972687