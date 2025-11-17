Säljkoordinator
2025-11-17
Vi behandlar inte ansökningar via jobbsajter.
Ansök via vår webbsida. Se länk.
Om dig
Brinner Du för försäljning? Då är detta rätt tjänst för Dig! Vi söker efter en driven, fokuserad och resultatinriktad person. Har Du tidigare försäljningserfarenhet är det meriterande. Det gäller speciellt uppsökande försäljning inom B2B och B2C.
Du ska kunna skapa och leverera nya säljuppdrag tillsammans med våra registrerade fastighetsmäklare. Det är viktigt att du har god social kompetens, är engagerad och skicklig på att identifiera affärsmöjligheter i olika situationer.
Du måste ha körkort och ständig tillgång till en bil.
Du ska kunna skapa och leverera nya affärer genom bl.a. uppsökande försäljning och nätverksbyggande mot kunder. En säljkoordinator arbetar i team tillsammans med våra registrerade fastighetsmäklare.
Lön och förmåner
Lön är baserad på provision. Det finns möjlighet till att tjäna en av branschens topplöner. Tre månaders garantilön ingår i början av anställning. Arbetstiderna är flexibla med stort eget ansvar. Friskvård, tjänstepension och andra förmåner ingår också.
Om JNF
Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB är en fastighetsmäklarfirma i Norrbotten och Västerbotten. Vi förmedlar bostadsrätter, villor, fritidshus, tomter och kommersiella fastigheter. Huvudkontoret finns i Luleå med lokalkontor i Umeå, Piteå, Skellefteå, Kiruna och Jokkmokk.
Vi har en unik mäklartjänst med en försäljningsmetod och aktivitetsnivå som inte liknar någon annan på marknaden. Vi har mycket gott rykte hos våra kunder och vår ambition är att alltid jobba nära våra uppdragsgivare och spekulanter.
Vi var ett av Sveriges Superföretag 2018, 2019, 2020 och 2021 enligt Dun & Bradstreet.
Vi var ett av Sveriges Gasellföretag 2018 i tidningen Dagens industri. Så ansöker du
