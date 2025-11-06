Säljkonsult / Mötesbokare med eget företag sökes
Eriksson, Andreas / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2025-11-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eriksson, Andreas i Karlstad
Brinner du för försäljning, är socialt vass och älskar att prata i telefon?
Vi söker dig som är självgående, målinriktad och noggrann - och som vill ta nästa steg som säljkonsult med eget företag.
Vi på EX MACHINA SWEDEN utbildar företag inom AI och hjälper små och medelstora bolag att förstå och använda artificiell intelligens i sin verksamhet. Nu söker vi en driven mötesbokare/säljkonsult som vill vara med och boka in möten med företag som är nyfikna på AI-utbildningar.
Uppdraget passar perfekt för dig som redan driver eget, eller planerar att göra det, och som vill samarbeta med ett växande företag i framkant av den digitala utvecklingen.
Dina uppgifter
Kontakta företag via telefon (B2B)
Presentera våra AI-utbildningar och boka möten med beslutsfattare
Följa upp leads och hålla ordning i kundlista
Representera EX MACHINA SWEDEN på ett professionellt och positivt sätt
Vi söker dig som
Har egen F-skatt och kan fakturera för uppdraget
Har tidigare erfarenhet av försäljning eller mötesbokning
Är social, kommunikativ och målinriktad
Trivs med att jobba strukturerat och med tydliga mål
Gillar teknik, innovation och utveckling
Vi erbjuder
Ett spännande samarbete med stor frihet under ansvar
Möjlighet till återkommande uppdrag
Resultatbaserad ersättning mot faktura
Löpande stöd, utbildning och tillgång till marknadsmaterial
Praktisk information
Uppdragsform: Konsultuppdrag (egen företagare med F-skatt)
Omfattning: Flexibelt - deltid eller heltid beroende på tillgång och resultat
Plats: Distans/hemifrån eller från kontor
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vill du vara med och hjälpa företag ta klivet in att börja använda AI? Skicka då en kort presentation av dig själv och ditt företag till oss redan idag!
Kontakt: info@ai.exmachina.se
Webbplats: www.ai.exmachina.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@ai.exmachina.se Arbetsgivare Eriksson, Andreas
, https://www.ai.exmachina.se
Östra Kanalgatan 10 (visa karta
)
652 20 KARLSTAD Arbetsplats
Ex Machina Sweden Jobbnummer
9591749