Säljchef Saluhall - Stora Coop Lund
Coop Syd AB / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Syd AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Börja som Säljchef och väx med Coop - vi söker dig med erfarenhet av ledarskap!
Vill du vara med och förverkliga Coops vision att utveckla Sveriges bästa matkedja? Just nu söker en av Sveriges högst omsättande butiker starka och värderingsdrivna ledare som vill växa tillsammans med oss på Coop.
Coop befinner sig på en spännande förändringsresa med fokus på tillväxt, hållbarhet, hälsa och kundupplevelse. Vi söker dig som är flexibel, öppen och flyttbar och som vill vara en del av en organisation där människor, matglädje och samhällsnytta står i centrum.
Din roll som Säljchef
Som Säljchef Saluhall i Stora Coop Lund har du en central och verksamhetskritisk roll i en av Coops största enheter. Du leder en avdelning med ca 60–70 medarbetare och har ett omfattande ansvar för både drift, struktur och resultat. Du ingår i butikens ledningsgrupp och har tillsammans med övriga i ledningsgruppen ett gemensamt ansvar för affärsplan, försäljning och resultat. Vi vill att du har ett brinnande intresse och tidigare erfarenhet av mat och ledarskap, samt ett intresse att följ mattrender. Vi ser att du tänker utanför boxen och vågar inspirera till matglädje.
Rollen ställer höga krav på ett tydligt, närvarande och coachande ledarskap, där du skapar struktur i vardagen, driver utveckling och säkerställer en effektiv drift. Du har ett helhetsansvar för dina medarbetare, vilket innebär att du arbetar brett genom hela medarbetarresan – från att förstå verksamhetens behov och rekrytera rätt kompetens, till att leda, utveckla och följa upp både individer och team. Som Säljchef är du en kulturbärare och förebild som driver engagemang, prestation och arbetsglädje genom ditt ledarskap. Det mest centrala i jobbet innebär att leda och coacha dina medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö. I rollen finns även möjlighet att vid butikschefens frånvaro tillfälligt ta ett tillförordnat ansvar för hela butiken.
Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Utöver detta ingår även bl a följande arbetsuppgifter i din roll:
Budget, uppföljning & prognoser samt följa upp lokal handlingsplan från uppsatta nyckeltal
Säkerställa att lagar, regler, avtal & policys efterlevs i butiken
Genomföra centrala initiativ & beslut
Följa och förbättra lokala och centrala rutiner
Ledarskap med kunden i fokus
Leda, coacha & utveckla medarbetare, samt identifiera talanger
Genomföra och följa upp medarbetarsamtal och målsamtal
Arbeta med Coops gemensamma värdegrund och kultur
Kvalitetsarbete, SAM (Systematisk arbetsmiljö) och SBA (Systematisk brandskyddsarbete)
Planogram & Revideringar
Schemaläggning och bemanning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar i veckan. Provanställning kan komma att tillämpas. Du kommer att anställas på tjänsteman avtal och rapporterar till stormarknadschef.Publiceringsdatum2026-06-05Utbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning är ett krav
Eftergymnasial utbildning eller högskola inom relevant område är meriterande
Erfarenhet/kompetens
Erfarenhet av butiksdrift är krav
Erfarenhet att leda genom andra är meriterande
Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är ett krav
Relevant ledarskapserfarenhet är ett krav
Relevant kompetens i Office-paketet är ett krav
Tidigare erfarenhet av butiksdatorsystem är meriterandeDina personliga egenskaper
Brinnande matintresse
Målmedveten, kommunikativ och värderingsdriven
Trivs i förändring och vill utvecklas som ledare
Coachande och engagerande
Affärsmässig
Resultat- och kundinriktad
Metodisk och strukturerad
Uthållig
Självständig med eget drivKontakt
Nicole Arvebrink | Stormarknadschef
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror – något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Syd AB
(org.nr 556615-2269)
226 60 LUND Arbetsplats
Stora Coop Lund Jobbnummer
9950820