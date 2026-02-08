Säljchef med entreprenörs själ

Medla Sverige AB / Chefsjobb / Göteborg
2026-02-08


Om BraElpris:

Bra Elpris Grundades 2022 med ambitionen att minska företags elkostnader.
Vi erbjuder en helhetslösning kring våra kunders elkostnader vilket omfattar förvaltning, optimering och förhandling av avtal.

Om tjänsten
Som säljchef ansvarar du över försäljningen och den dagliga driften av säljkåren.
Din arbetsroll innefattar totalansvar över budget, säljprocess, kundvård och uppsatta expansionsmål.
Du ingår i ledningsgruppen och är med och utvecklar hela företagets affärsutveckling och arbetar direkt under vd:n.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:

Rekrytering och övergripande hr-ansvar

Budget och resultatansvar

Säljoptimering och utveckling av säljstrategier

Uppföljning och utveckling av marknadsföring

Uppföljning och utveckling av samarbetsavtal

Övergripande storkunds ansvar och uppföljning

Vad vi söker:
Vi söker dig som har arbetat med försäljning sedan tidigare och som har en god förmåga att arbeta med säljstrategier och har erfarenheter från telemarketing sedan tidigare.

Du har ett starkt inre driv och är självmotiverande!
Du drivs av att leda andra och att uppnå resultat. Du är en naturlig ledare som kan inspirera, utveckla och skapa en trivsam miljö för ditt säljteam

Om du har tidigare erfarenhet av försäljning av elavtal eller liknande produkt är det ett stort plus.

Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande arbetsplats, med god gemenskap och högt i tak. (både på arbetsplatsen och i organisationen) Ett företag i en spännande tillväxtfas som ger möjlighet för rätt person att kunna växa i så väl din roll som bolagsstruktur.

Du erhåller en fast lön samt generös provision utan tak.
Tjänsten är på heltid.

Låter detta intressant för dig så spara inte på din ansökan.
Vår rekrytering sker löpande, välkommen in med din ansökan.

Ersättning
Fast och Rörlig

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Medla Sverige AB (org.nr 559053-9762), http://www.braelpris.se

Arbetsplats
BraElpris

Jobbnummer
9729530

