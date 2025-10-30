Säljchef Färskvaror - Coop Skurup
Coop Syd AB / Chefsjobb / Skurup Visa alla chefsjobb i Skurup
Som Säljchef Färskvaror på Skurup ingår du i butikens ledningsgrupp. Du har, utöver ditt ansvar för kundmötet och färskvarorna i butiken, tillsammans med övriga i ledningsgruppen ett gemensamt ansvar för affärsplan, försäljning och resultat.
Vi vill att du har ett brinnande intresse för färskvaror, det vill säga, delikatess, matlagning samt följer mattrender. Vi ser att du tänker utanför boxen och vågar inspirera till matglädje.
Som Säljchef har du en betydande roll där vi ser att du är den naturliga ledaren och kulturbäraren som visar vägen framåt. Genom att vara en förebild för dina säljare inspirerar du dem till att varje dag prestera sitt yttersta. Rollen som Säljchef på coop innebär bland annat personalplanering, affärsmannaskap samt att följa upp koncept och rutiner, allt för att skapa en effektiv drift. Det mest centrala i jobbet innebär att leda och coacha dina medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö.
Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Utöver detta ingår även bl a följande arbetsuppgifter i din roll:
- Följa och förbättra lokala och centrala rutiner
- Budget, uppföljning & prognoser samt följa upp lokal handlingsplan från uppsatta nyckeltal
- Ledarskap med kunden i fokus
- Leda, coacha & utveckla medarbetare, samt identifiera talanger
- Genomföra och följa upp medarbetarsamtal och målsamtal
- Arbeta med Coops gemensamma värdegrund och kultur
- Säkerställa att lagar, regler, avtal & policys efterlevs i butiken
- Kvalitetsarbete, SAM (Systematisk arbetsmiljö) och SBA (Systematisk brandskyddsarbete)
- Genomföra centrala initiativ & beslut
- Planogram & Revideringar
- Schemaläggning och bemanning
- Deltaga i det dagliga arbetet (kassa, varuplock, m.m)
- Coops Egenkontroll
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 35h/vecka. Provanställning kan komma att tillämpas.
Utbildningsbakgrund
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Eftergymnasial utbildning eller högskola inom relevant område är meriterande
Erfarenhet/kompetens
- Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är ett krav
- Relevant ledarskapserfarenhet är ett krav
- Relevant kompetens i Office-paketet är ett krav
- Tidigare erfarenhet av butiksdatorsystemDina personliga egenskaper
- Brinnande matintresse
- Kommunikativ i både tal och skrift
- Coachande och engagerande
- Affärsmässig
- Resultat- och kundinriktad
- Metodisk och strukturerad
- Uthållig
- Självständig med eget drivKontakt
Martin Emond
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
