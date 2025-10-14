Säljare Ventilation till Filterteknik
2025-10-14
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ta ägarskap över ett växande affärsområde och vara den som driver det framåt? Brinner du för försäljning och att skapa något från grunden? Filterteknik satsar stort på industriell luft och söker nu en Säljare - en nyckelroll där du får ansvaret att bygga upp och utveckla vår försäljning från grunden.
Tjänstebeskrivning & Erbjudande
Det här är en roll för dig som trivs i en entreprenöriell miljö, där du själv skapar affärer och driver utvecklingen framåt. Du kommer att vara den som sätter strukturen, etablerar kundrelationer och positionerar Filterteknik som en stark aktör på marknaden.
Filterteknik har redan ett starkt varumärke och gedigen expertis inom filtrering - men inom industriell luft är detta en satsning som kräver rätt person. Det innebär att du får unik möjlighet att bygga upp affären från grunden och själv driva in affärer.
Detta är en självständig och utåtriktad säljroll, där ditt primära fokus är att skapa nya kundrelationer och bygga upp en kundbas. Du kommer att aktivt prospektera, boka möten, driva försäljningsprocessen och stänga affärer. Samtidigt har du stöd av interna specialister och ett starkt produktutbud som ger dig rätt verktyg att lyckas.
I denna roll kommer du att:
• Bygga upp affären inom industriell luft från grunden - identifiera marknadsmöjligheter och driva strategin framåt.
• Ta fullt ansvar för nykundsbearbetning och försäljning, där du själv skapar affärerna.
• Etablera Filterteknik på marknaden inom industriell luft genom att bygga starka kundrelationer.
• Anpassa och utveckla lösningar utifrån kundernas behov.
• Samarbeta med interna experter i Sverige och Danmark för att säkerställa de bästa filtreringslösningarna.
Personprofil
Vi söker dig som drivs av att bygga upp något från grunden. Du är en självgående säljare med ett starkt affärssinne och en naturlig nyfikenhet för kundens behov. Att ta kontakt med nya kunder, skapa affärsmöjligheter och driva försäljning är det som motiverar dig.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• ? Har erfarenhet av ventilation - antingen inom försäljning, teknisk rådgivning eller affärsutveckling.
• ? Är självgående och initiativrik.
• ? Har en entreprenöriell inställning och drivs av att skapa nya kundrelationer och affärer.
• ? Gillar att vara ute på fältet och aktivt bearbeta marknaden.
• ? Har förståelse för affärsflöden och beslutsprocesser hos olika typer av kunder.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Karlstad eller närliggande städer
Filterteknik samarbetar med PerformIQ i denna rekrytering. Vid frågor, kontakta Rekryteringskonsult Camilla Aurell på 073-353 75 41 eller camilla.aurell@performiq.se
.
Välkommen med din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande!
Om Filterteknik
Filtertekniks vision är att vara kunderna bästa leverantör, oavsett produkt. Missionen är att förenkla kundernas vardag genom kunskap, kvalitet och effektiva lösningar. Vi hjälper kunder att hitta rätt filterlösningar inom allt från hydraulik och bränsle till vatten, process och ventilation.
Filterteknik Sverige AB har sitt säte i Karlstad med huvudkontor och lager. Med 30 anställda och över 80 återförsäljare runt om i Sverige är vi alltid nära till hands. Företaget ingår i Lekang Group och ägs av Indutrade AB, en internationell industrikoncern med över 200 dotterbolag.
På Filterteknik värdesätter vi en stark och positiv företagskultur som genomsyras av våra värdeord: Engagemang, Nyfikenhet, Mod och Ansvar. Vi sätter alltid kunden först, bryr oss om varandra och strävar efter att vara bäst på det vi gör. Är du redo att bli en del av vår tillväxtresa?
Fast lön
