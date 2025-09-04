Säljare Trafique Sweden

Vfg Utbildning AB / Säljarjobb / Skövde
2025-09-04


Säljare - Företagsutbildningar inom tunga fordon, Skövde
Vill du arbeta i en roll där du får bygga relationer, skapa affärer och bidra till kompetensförsörjningen i en samhällsviktig bransch? Då kan du vara vår nya säljare inom företagsutbildningar!
VFG är ett växande utbildningsföretag med cirka 100 anställda, en omsättning på 120 miljoner kronor och verksamhet på fyra orter: Växjö, Jönköping, Karlshamn och Skövde. Vi utbildar framtidens yrkesförare, maskinförare och fordonstekniker - och stärker varje dag branscher som håller Sverige rullande.
I koncernen ingår även vårt dotterföretag Trafique Sweden, som är specialiserat på företagsanpassade utbildningar inom transport och trafik. Som säljare hos oss kommer du att arbeta med utbildningar för både VFG och Trafique Sweden - och därmed få ett brett och varierat erbjudande att presentera för marknaden.
Nu söker vi en driven säljare med placering i Skövde, som vill utveckla våra företagsutbildningar och bidra till VFG:s och Trafique Swedens fortsatta tillväxt.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss får du:
Korta beslutsvägar och en platt organisation - här kan du påverka på riktigt

En varierad roll där du får kombinera kundkontakt, affärsutveckling och försäljning

Möjlighet att bygga långsiktiga relationer med företag i transport- och fordonsbranschen

En arbetsplats där kompetensutveckling uppmuntras och prioriteras

Vara del av ett företag som satsar på hållbarhet - både miljömässigt och socialt

En varm och välkomnande kultur där våra värdeord stötta, motivera och engagera genomsyrar allt vi gör

Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för att utveckla och sälja företagsutbildningar inom tunga fordon. Du arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och matcha dem med VFG:s och Trafique Swedens utbildningsutbud. Rollen innebär både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga samarbeten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Prospektering, kundbesök och affärsmöten

Försäljning av utbildningar till företag och organisationer

Relationsbyggande med nya och befintliga kunder

Offerthantering och uppföljning

Aktivt bidra till utvecklingen av våra företagsutbildningar

Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B

Är kommunikativ, relationsskapande och resultatinriktad

Har intresse eller bakgrund inom transport, tunga fordon eller utbildning - meriterande men inte ett krav

Är självgående, strukturerad och trivs med att driva affärer framåt

Har B-körkort och gärna vana att resa i tjänsten

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker en person som är förtroendeingivande, nyfiken och har lätt för att skapa långsiktiga relationer med kunder.
Placering och omfattning
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Skövde. Arbetet kan även komma att omfatta våra övriga orter - Växjö, Jönköping och Karlshamn - inom både VFG och Trafique Sweden. Körkort är ett krav. Tjänsten kan komma att tillsättas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
VFG & Trafique Sweden - vi flyttar gränser.
Tillsammans skapar vi en trygg, hållbar och modern utbildningsmiljö för nästa generations yrkesproffs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: ansokan@vfg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Skövde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vfg Utbildning AB (org.nr 556249-6629)
Rattvägen 3 (visa karta)
549 37  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Trafique Sweden Skövde

Kontakt
Verksamhetsansvarig
Marcus Jönsson
marcus.jonsson@vfg.se
076-3364420

Jobbnummer
9492190

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vfg Utbildning AB: