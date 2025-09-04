Säljare Trafique Sweden
2025-09-04
Säljare - Företagsutbildningar inom tunga fordon, Skövde
Vill du arbeta i en roll där du får bygga relationer, skapa affärer och bidra till kompetensförsörjningen i en samhällsviktig bransch? Då kan du vara vår nya säljare inom företagsutbildningar!
VFG är ett växande utbildningsföretag med cirka 100 anställda, en omsättning på 120 miljoner kronor och verksamhet på fyra orter: Växjö, Jönköping, Karlshamn och Skövde. Vi utbildar framtidens yrkesförare, maskinförare och fordonstekniker - och stärker varje dag branscher som håller Sverige rullande.
I koncernen ingår även vårt dotterföretag Trafique Sweden, som är specialiserat på företagsanpassade utbildningar inom transport och trafik. Som säljare hos oss kommer du att arbeta med utbildningar för både VFG och Trafique Sweden - och därmed få ett brett och varierat erbjudande att presentera för marknaden.
Nu söker vi en driven säljare med placering i Skövde, som vill utveckla våra företagsutbildningar och bidra till VFG:s och Trafique Swedens fortsatta tillväxt.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss får du:
Korta beslutsvägar och en platt organisation - här kan du påverka på riktigt
En varierad roll där du får kombinera kundkontakt, affärsutveckling och försäljning
Möjlighet att bygga långsiktiga relationer med företag i transport- och fordonsbranschen
En arbetsplats där kompetensutveckling uppmuntras och prioriteras
Vara del av ett företag som satsar på hållbarhet - både miljömässigt och socialt
En varm och välkomnande kultur där våra värdeord stötta, motivera och engagera genomsyrar allt vi gör
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för att utveckla och sälja företagsutbildningar inom tunga fordon. Du arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och matcha dem med VFG:s och Trafique Swedens utbildningsutbud. Rollen innebär både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga samarbeten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Prospektering, kundbesök och affärsmöten
Försäljning av utbildningar till företag och organisationer
Relationsbyggande med nya och befintliga kunder
Offerthantering och uppföljning
Aktivt bidra till utvecklingen av våra företagsutbildningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B
Är kommunikativ, relationsskapande och resultatinriktad
Har intresse eller bakgrund inom transport, tunga fordon eller utbildning - meriterande men inte ett krav
Är självgående, strukturerad och trivs med att driva affärer framåt
Har B-körkort och gärna vana att resa i tjänsten
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker en person som är förtroendeingivande, nyfiken och har lätt för att skapa långsiktiga relationer med kunder.
Placering och omfattning
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Skövde. Arbetet kan även komma att omfatta våra övriga orter - Växjö, Jönköping och Karlshamn - inom både VFG och Trafique Sweden. Körkort är ett krav. Tjänsten kan komma att tillsättas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
VFG & Trafique Sweden - vi flyttar gränser.
Tillsammans skapar vi en trygg, hållbar och modern utbildningsmiljö för nästa generations yrkesproffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: ansokan@vfg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Skövde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vfg Utbildning AB
(org.nr 556249-6629)
Rattvägen 3 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafique Sweden Skövde Kontakt
Verksamhetsansvarig
Marcus Jönsson marcus.jonsson@vfg.se 076-3364420 Jobbnummer
9492190