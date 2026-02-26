Säljare till Skellefteå Kraft
2026-02-26
Skellefteå Kraft är inne i en spännande och utvecklande fas och vill därför utöka sin säljavdelning med ytterligare nya säljare!Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
På Skellefteå kraft har du en fast ingångslön med en väldigt fördelaktig lönetrappa, du ges också möjlighet att arbeta i nya och fräscha lokaler i centrala Skellefteå. Du kommer att bli en del av ett team som utvecklas och jobbar framåt tillsammans - samtidigt som vi har grymt kul längs vägen.
Som säljare på Skellefteå Kraft säljer du i huvudsak elavtal genom både inkommande och utringande samtal. Elavtal är en produkt som i stort sett alla behöver och intresserar sig för då det påverkar privatekonomin. Enkelt va?
Precis som i alla andra jobb inom försäljning så handlar det om att ta många kontakter och göra sitt absolut bästa i varje kundmöte. Ett starkt driv framåt och mycket glädje är också en viktig nyckel för att lyckas inom försäljning, detta underlättas naturligtvis av att du blir en del av ett starkt team med en bra dynamik. Här har ni en tydlig målsättning, uppföljning och löpande coaching i försäljningen. Ett lag, helt enkelt!
Låt oss inte krångla till det här. Det viktigaste är att du är social, positiv och har en känsla för hur man pratar med olika människor. Du är du, det är ingenting du behöver förändra för att kunna hjälpa kunder till ett bättre elavtal!
Information och kontakt
Löneform: Fast
Omfattning: Heltid
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta Anna Petterström på tel: 0910-77 09 88 alternativt anna@wikan.se
eller Wilma Nyman på tel: 0910- 77 09 84 alternativ wilma@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Botnia AB Kontakt
Anna Petterström anna@wikan.se Jobbnummer
9764777