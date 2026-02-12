Säljare till Riddermark Recharge Strängnäs
2026-02-12
Säljare till Riddermark Bil Recharge - elbilar & laddhybrider - Nu etablerar vi konceptet även i Strängnäs
Riddermark Bil är Sveriges största och snabbast växande marknadsplats för begagnade bilar. Idag består bolaget av ca 600 medarbetare runt om i Sverige. Gemenskap, familjär kultur och stora möjligheter till personlig utveckling är viktiga delar av vår vardag - trots bolagets storlek.
Nu växlar vi upp ytterligare och utökar vårt Recharge-koncept - butiker som är specialinriktade på elbilar och laddhybrider. Därför söker vi nu drivna och nyfikna säljare som vill vara med och forma framtidens bilaffär.
Om dig
Vi söker dig med rätt attityd och driv, gärna med tidigare framgångsrik erfarenhet av försäljning. Du gillar förändring, triggas av utveckling och vill ligga i framkant. Du är nyfiken, lösningsorienterad och beredd att göra det lilla extra för kunden.
Har du ett intresse för ny teknik, hållbarhet och elektrifiering är det ett stort plus - men viktigast är viljan att lära och utvecklas. Vi gillar mångfald och ser gärna att fler tjejer söker våra tjänster.
Att sälja inom Riddermark Bil
Bilförsäljning hos oss är modernt, transparent och kundfokuserat. I Recharge-konceptet arbetar du uteslutande med elbilar och laddhybrider och guidar kunder genom en affär som ofta innebär nya val, ny teknik och många frågor. Din roll blir att skapa trygghet, förstå kundens behov och erbjuda rätt lösning.
Som säljare på Riddermark Bil arbetar du med hela bilaffären - från första kundkontakt och provkörning till leverans och eftervård. Med Sveriges största utbud av begagnade bilar blir din förmåga att snabbt bygga relation, göra en relevant behovsanalys och förklara komplex teknik på ett enkelt sätt avgörande.
Du arbetar i team om 5-8 personer tillsammans med en gruppchef som leder gruppen mot tydliga gemensamma mål, där prestation, samarbete och utveckling står i fokus.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt och bli en del av Riddermark Bils Recharge-resa.
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.
