Säljare till reklambyrå
2026-02-08
Vi söker nu på uppdrag från en kund nya säljare inom reklambranschen.Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
Företaget är en av Sveriges ledande reklambyråer och arbetar med kunder över hela världen.
Med en god företagskultur och engagerade medarbetare har man slagit omsättningsrekord år efter år. Företaget arbetar med reklam som syns på allt från billboards, radio och TV, samt webb.
Den höga mängden återkommande kunder sätter en prägel på god kundnöjdhet och goda resultat.Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en spännande bransch med högt tempo och målinriktad personal. Du kommer kontakta företag i alla storlekar och branscher. Du bygger upp din egen kundstock som du bearbetar med jämna mellanrum. Till en början arbetar du enbart med nyförsäljning som senare går över till en bearbetning av befintliga kunder.
Arbetsuppgifter innefattar försäljning, prospektering, offerera samt utformning av paket efter kunders behov.
Arbetet är heltid, måndag till fredag.
Jobbet som säljare
För att lyckas som säljare behöver du vara utåtriktad och gilla att prata med människor. Då arbetet är prestationsbaserat är det också en fördel om du är tävlingsinriktad och gillar utmaningar.
Du kommer att skapa och presentera offerter för kunder så du behöver ha baskunskaper i Office och gilla att hitta bra lösningar för kunden och företaget.Kvalifikationer
Vi ser att du har arbetat minst 3 månader med försäljning sedan tidigare.
Vi ser att du är en person som gillar att ta kontakt med nya människor och som är driven och gillar att bidra med en positiv energi.
Att kunna flytande svenska är ett krav.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön på 36 500 samt provision.
Lönen uppgår till 66 500 när du når budget.
Snittlönen för en ny säljare ligger på 36 500 - 60 000
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.jobbplats.se Arbetsplats
Jobbplats Jobbnummer
9729555