Säljare till Presto i Malmö!
Söker du efter en meningsfull och givande karriär där du kan hjälpa till att rädda liv? Vill du vara en del av ett företag som fokuserar på att skydda människor mot brandrisker och andra faror samtidigt som du har möjlighet att utveckla din försäljningskompetens? Då har vi en position som kommer att tända en gnista inom dig!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Plötsligt händer det som inte får ske, en brand bryter ut eller någon skadas. En olycka kan få förödande konsekvenser för en verksamhet. Men med rätt skydd går det att undvika eller snabbt hantera om det inträffar. På Presto arbetar erfarna och kunniga medarbetare som är specialiserade på att minimera risker inom olika verksamheter och lokaler. Genom högkvalitativ rådgivning, utbildning, skyddsprodukter och service, hjälper Presto företag och organisationer att skapa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare och skydda sina tillgångar.
Presto grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. De erbjuder även marknadens bredaste sortiment av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar samt expertis inom hantering och underhåll av skyddsrum, allt för att uppfylla gällande lagar och regler och skapa en trygg verksamhet för Prestos kunder.Dina arbetsuppgifter
Presto söker nu förstärkning till sina säljteam i centrala Malmö. Här arbetar de med allt från strategisk mötesbokning och kampanjdriven försäljning till långsiktig rådgivning för befintliga kunder.
Exakt vilken roll och vilket team du hamnar i avgör vi tillsammans under rekryteringsprocessen. Vi tittar på din erfarenhet, din personlighet och var du har bäst förutsättningar att briljera. Gemensamt för alla våra roller är:
Kontakt med beslutsfattare: Du driver dialoger med företag och organisationer via telefon och digitala verktyg.
Behovsanalys & Rådgivning: Du identifierar kundens behov av brandskydd, säkerhetsutbildningar eller skyddsrumsunderhåll.
Affärsfokus: Du arbetar mot uppsatta mål och drivs av att stänga affärer eller boka in värdeskapande möten.
Samarbete: Du fungerar som länken mellan kunden och Prestos experter för att säkerställa högsta kundnöjdhet.
Du erbjuds
Trygghet: Marknadsmässig lön och en attraktiv bonusmodell.
Gedigen utbildning: Presto ger dig verktygen du behöver genom en grundlig introduktion och coachning av erfarna säljtränare.
Karriärmöjligheter: Som Nordens ledare inom branschen finns det stora möjligheter att växa internt.
Gemenskap: Presto sitter i fina lokaler i Malmö och värdesätter en positiv kultur med säljtävlingar och gemensamma aktiviteter.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, från exempelvis serviceyrken att arbeta på callcenter, inom detaljhandeln, eller B2B.
Brinner för att utveckla nya affärer och har en stark kommunikativ sida.
Kan uttrycka dig obehindrat i svenska och engelska både i tal och skrift, detta då språket används dagligen i kontakt med kunder.
Som person är du
Resultatinriktad
Har en god samarbetsförmåga
Flexibel
Nätverkande
Övrig information
Omfattning: Heltid, kontorstider.
Placering: Centrala Malmö
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
