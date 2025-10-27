Säljare till Master Design
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en driven relationsbyggare som brinner för affärer och vill sälja kreativa helhetslösningar?
Master Design är ett väletablerat och respekterat företag som hjälper företag att förstärka relationer genom strategiskt vald produktmedia från idé till effekt. Vi tror på kraften i starka visuella uttryck som bygger varumärken, även när du själv inte är på plats.
Nu söker vi en säljare som vill vara med och driva vår fortsatta tillväxt och ha riktigt kul på vägen.
Det här är en möjlighet att ta plats i ett proffsigt, kreativt team som levererar hela vägen från idé till färdig produkt men där du får fokusera helt på att hitta nya kunder.
Som säljare hos oss kommer du att prospektera, identifiera och kontakta potentiella kunder. Du bokar och genomför kundmöten från första pitch till genomförd affär. Du säljer koncept och helhetslösningar som stärker kundernas varumärken, bygger upp din egen kundportfölj från grunden och bidrar till Master Designs fortsatta tillväxt.
Du jobbar nära vårt team av projektledare och leveransexperter för att skapa smidiga starter för nya kunder.
Hos oss får du tillgång till starka kundcase och välkända varumärken som uppskattar vårt engagemang, en ovärderlig dörröppnare i din nykundsbearbetning och ett kraftfullt bevis på vår leveransförmåga. Du arbetar med en tydligt dokumenterad metod (Way of Selling) där vi vägleder våra kunder från första möte till uppföljning och med struktur, nyckelkompetenser och metodik som gör det enkelt att lyckas.
Du blir en del av en kultur där våra värdeord är mer än bara ord på ett papper:
Kundorienterade: Vi lär känna våra kunder på djupet för att leverera rätt lösningar.
Kreativa: Vi hakar snabbt på nya trender och vågar testa nya koncept.
Passionerade: Vi har roligt på jobbet och med våra kunder.
Kommunikativa: Vi tror på rak, tydlig och öppen dialog.
Hållbara: Vi tar ansvar för miljön och våra leverantörskedjor.
Du får en arbetsplats där det är högt i tak, prestigelöst och kul på jobbet. Vi arrangerar kickoffer, föreläsningar och event som stärker både teamet och affären. Dessutom får du arbeta i ett seriöst och långsiktigt bolag som är ISO-certifierat och som satsar på hållbarhet.
Personprofil
Vi tror att du är en självgående och affärsdriven säljare som älskar att skapa nya kundrelationer och som triggas av att stänga affärer.
Vi ser att du har erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning, gärna inom marknad, reklam eller kommunikation. Du har drivet och erfarenheten av att prospektera och boka möten och du går igång på att bygga din egen pipeline. Du har förmågan att tänka konceptuellt och sälja helhetslösningar och du gillar att mäta resultat och nå mål.
Som person är du prestigelös och engagerad och kavlar upp ärmarna när det behövs. Du är nyfiken och kreativ och hittar nya vinklar och lösningar som leder till affärer. Och du är tävlingstaggad och gillar när tempot är högt och målen tydliga.
Vårt löfte till dig
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats i ett företag som genomsyras av våra värdeord och där engagemang och samarbete är en självklarhet. Här blir du en viktig del i en kultur som präglas av hållbarhet, utveckling och stolthet över våra leveranser.Publiceringsdatum2025-10-27Övrig information
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm/Årsta
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på jannica.skarvinge@performiq.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Master Design är en helhetsleverantör av profil- och presentreklam som hjälper företag att synas och sticka ut. Vi är ett stabilt och ISO-certifierat bolag med ett gott rykte i branschen och kunder som uppskattar vårt engagemang, vår kreativitet och vår leveranssäkerhet.
Vi har byggt en prestigelös och kommunikativ kultur där våra värdeord - kundorienterade, kreativa, passionerade, kommunikativa och hållbara - genomsyrar allt vi gör.
Hos oss är det högt i tak, vi har roligt på jobbet och firar våra framgångar tillsammans.
Läs mer om oss och vårt hållbarhetsarbete på www.masterdesign.se. Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Jannica Skärvinge Jannica.skarvinge@performiq.se Jobbnummer
9576544