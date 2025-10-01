Säljare till HydraSpecma i Karlstad
Recruit Partner Nordic AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2025-10-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruit Partner Nordic AB i Karlstad
, Arvika
, Götene
, Örebro
, Lidköping
eller i hela Sverige
Brinner du för försäljning och vill ha eget kundansvar samtidigt som du vill jobba i en professionell och snabbrörlig kontext med stor framtidstro? Då kan detta vara ett jobb för dig! Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
HydraSpecma är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. HydraSpecma ingår i börsnoterade Schouw & Co i Danmark, har mer än 1500 medarbetare och omsätter över 4,6 miljarder. Verksamheten är övergripande uppdelad i tre divisioner, Global OEM, Renewables och Industry & Aftermarket. Vi skapar värde genom att tillhandahålla teknisk rådgivning om hydrauliska lösningar och produkter, snabba leveranser och har marknadens mest omfattande produktsortiment. På HydraSpecma är vi måna om att ta vårt företagsansvar såväl inom klimat-och miljöpåverkan som i arbetsvillkor och ledning och i arbetsmiljö.
Läs mer på vår hemsida https://www.hydraspecma.com
I vår lokala verksamhet i Karlstad producerar och säljer vi hydraulikkomponenter främst mot kunder inom industrisegmentet runt Karlstad med omnejd. Vår omsättning idag ca 50 MSEK och vi sysselsätter ett tiotal personer. Vår verksamhet består av en butik, lager samt en mindre monteringsproduktion. Utöver det bearbetar vi aktivt kunder på fältet, vilket denna person kommer vara ansvarig för.
Om rollen
Rollen innebär även att aktivt bearbeta den lokala marknaden dvs Karlstad/Värmland med omnejd, både gällande nya och befintliga kunder. Du kommer ha eget kundansvar och driver affären från början till slut. Rätt person har hög närvaro på fältet, bygger relationer samt förtroende. Tillsammans med dina kollegor hittar vi rätt teknisk lösning som svarar upp mot kundens behov. Du kommer lägga majoriteten av din tid på fältet, men kommer i denna roll även vara behjälplig i vår butik då det är där vi träffar många av våra kunder.
Exempel på ansvarsområden
Utveckla och bearbeta befintliga kunder/affärer i tilldelat geografiskt område dvs Karlstad/Värmland med omnejd. (Lokal marknad)
* Identifiera möjligheter och bearbeta nya kunder i tilldelat geografiskt område.
* Aktivt bearbeta med aktiviteter/kampanjer som fastslås av marknadsavdelningen
Medverka på aktiviteter ute hos kunder
* Delta på mässor och vara en god representant för bolaget i externa forum.
* Aktivt medverka för butikens utveckling vad gäller marknadsföring/försäljning av HydraSpecmas sortiment.
* Ansvara tillsammans med övriga medarbetare att butiken har det utbud och den funktion som krävs för marknaden.
* Driva försäljning ur butik, bemöta och hjälpa kunder på ett affärsmässigt sätt.
Då vi är ett mindre team behöver vi stötta och hoppa in för varandra. Vi söker en lagspelare som tillsammans med övriga teamet kan driva verksamheten framåt. Enklare montering av hydraulslang samt inköp från godkända leverantörer är exempel på arbetsuppgifter man eventuellt kan få ta sig an trots att de inte ligger i denna rollbeskrivning. Du rapporterar till Site Manager och tjänsten är utgår från vår sajt i Karlstad. Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid.
Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av roller inom försäljning B2B där du haft eget kundansvar. Du har tidigare erfarenheter av att bearbeta marknaden både när det gäller nya kunder samt utveckla relationer/affärer med befintliga kunder. Du är van att driva affärer och identifiera möjligheter. Har du erfarenhet av att bearbeta kunder inom industrisegmentet är det meriterade. Grundläggande kunskaper inom hydraulik, ledningskomponenter, pneumatik och centralsmörjning är även det meriterande. Som person bör du vara teknisk intresserad och nyfiken på att lära. Vi söker en resultatinriktad person med struktur och ordning. Som person är du även utvecklingsorienterad, analytisk, och har god förmåga att se helheten i affären. Du är kostnadsmedveten samt har god kunskap om affärssystem. Slutligen är du social och gillar att samarbeta. Vi ser oss själva som ett lag och söker därmed ännu en driven och ansvarstagande teamplayer.
Vi erbjuder
Hos oss kommer du in i en prestigelös entreprenöriell kultur med utvecklingsfokus och högt engagemang! Du får en bred och varierad roll med möjlighet att påverka, driva och bidra. Vi erbjuder en roll i en koncern som är professionell, långsiktig och snabbrörlig med tillväxt och stort framtidsfokus. Du kommer även in i en prestigelös kultur med högt engagemang och god laganda! Så ansöker du
Är detta din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan i form av CV snarast då vi gör ett löpande urval, dock senast 30 oktober 2025. Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller sända ett mejl till martina.nordberg@recruitpartner.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826) Kontakt
Martina Nordberg martina.nordberg@recruitpartner.se 073-624 77 24 Jobbnummer
9534600