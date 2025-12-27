Säljare till HomeMaid, Malmö
2025-12-27
Driven Säljare med extra superpower sökes till HelsingborgVi söker dig som är bosatt i Malmö eller Helsingborg
Får du ofta höra att din energi är något alldeles extra? Att dina vänner undrar hur du hinner med allting som du tar dig för. Kanske är du också en sån där som gillar att tävla. Och tävlar även när dina medtävlande inte ens vet att du har satt igång en utmaning. En måldriven, engagerad och glädjespridande person med massor av energi och som älskar full-fart- framåt-tempot helt enkelt. Då skulle du lätt platsa i vårt säljteam. Du skulle hitta härliga kollegor att tävla med, och som du trivs precis lika bra med på jobbet som efteråt. Vi är på väg framåt med höga ambitioner och vet att man kan ha kul på vägen. Nu har vi en ledig plats i vårt team, och kanske är det din Tur!
Din roll: Driven byggare av starka kundrelationer
Som säljare hos oss har du en självständig roll där du skapar och följer din egen säljplan. Du är driven och resultatorienterad; för dig är det självklart att nå uppsatta mål - minst!
Du hittar ständigt nya leads och möjligheter. Nykundsförsäljningen är en uppsökande verksamhet, och de fysiska och digitala kundbesöken planerar och genomför du själv. Du är också en stjärna på att vidareutveckla befintliga kundrelationer genom merförsäljning. Proaktiv som du är så tar du gärna initiativ och har en förmåga att skapa starka, långsiktiga relationer med våra kunder.
Hos oss får du också bygga och stärka ditt professionella nätverk genom att delta i försäljningsaktiviteter, nätverksträffar och events. Tack vare din positiva inställning, pålitlighet och förmåga att vinna människors förtroende blir du snabbt en uppskattad och högt värderad representant för hela HomeMaid.
Du kommer jobba med att:
Bygga din försäljningspipe genom uppsökande av leads
Genomföra fysiska och digitala hembesök
Självständigt säljplanera
Proaktiv merförsäljning på befintliga kunder
I din roll ingår också en del administrativt arbete, som offerthantering, avtalshantering och marknadsbearbetning. Din nyfikenhet är en tillgång då du aktivt letar efter nya affärsmöjligheter för både din egen och bolagets utveckling. Vi söker dig som är
• en självgående och engagerad person med erfarenhet av uppsökande försäljning. Du är bra på att kommunicera, anpassar dig lätt och har en mycket stark drivkraft att nå dina mål! Att arbeta strukturerat och effektivt är naturligt för dig. Det gör också att du kan jobba i ett högt tempo utan att tumma på affärsmässighet. Eftersom du tycker om människor (och själv är lätt att tycka om!) är du bekväm i kunddialogen och tar gärna initiativ till samtal och möten. Din nyfikenhet hjälper dig att se nya affärsmöjligheter och öppningar som gynnar både din och bolagets utveckling.
För att du ska lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet inom uppsökande försäljning
God samarbets- och kommunikationsförmåga
God dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME
Flytande svenska och goda kunskaper i tal och skrift
Möjlighet att arbeta flexibla arbetstiderOm tjänsten
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Resor samt övernattningar förekommer, framför allt i samband med interna utbildningar.
Teamet består idag av flertalet interna tjänstemän, Säljare samt Teamledare och Serviceassistenter. Tillsammans arbetar ni för att bli ännu - Bättre tillsammans.
Placering: Hemkontor HelsingborgAnställning: 100%, 6 månader provanställning.Verktyg: toppenkollegor, bra ledarskap, utbildningsprogram, bil, laptop och iPhone.
Det bästa med jobbet (om man frågar en av säljarna): "Arbetskamraterna är galet härliga, vi har kul på jobbet. Man lär sig massor. Och alla underbara människor man får träffa. Våra kunder är fantastiska."Tillträde: Start omgående eller enligt överenskommelse.Ansök senast: 2026-01-08
Varmt välkommen med din ansökan!Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept.
Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Anna Beltrami anna@beltramirecruitment.se 076-022 82 22
